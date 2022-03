Que horas é o jogo do Fortaleza hoje x Ferroviário: onde assistir (12/03)

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam hoje, pelo jogo de volta do Campeonato Cearense de 2022. Jogando na Arena Castelão a transmissão será no SBT e Nordeste FC somente para assinantes. A seguir, veja os detalhes e saiba que horas será o jogo do Fortaleza hoje.

Que horas é o jogo do Fortaleza hoje

O jogo do Fortaleza x Ferroviário vai começar às 17h45, pelo horário de Brasília. A partida será transmitida no canal SBT e no Nordeste FC, pay-per-view.

O canal do SBT, na TV aberta, transmite de graça para todo o estado do Ceará. Já a plataforma do Nordeste FC está disponível para assinatura no site oficial (www.nordestefc.com.br) e aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo Fortaleza e Ferroviário hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 17h45 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Onde assistir jogo de hoje: SBT e PPV do Nordeste FC

Relembre um dos últimos jogos entre Ferroviário e Fortaleza.

Escalação de Fortaleza x Ferroviário

Fortaleza: Max; Landazuri, Titi, Marcelo Benevenuto; Jussa, Ronald, Lucas Lima, Yago Pikachu, Lucas; Moisés, Robson

Ferroviário: Jonathan; Marquinho Carioca, Vitão, André Baumer e Éder Lima; Alemão, Dudu e Mauri; Breno, Wandson e Edson Cariús.

Jogando em casa, o Fortaleza tem nas mãos a sua chance de classificação até a final do Campeonato Cearense. Por isso, o grupo pretende colocar em campo os principais jogadores do time titular. No primeiro jogo, venceu por 1 a 0 jogando fora de casa e, agora, é o favorito.

O time do Ferroviário perdeu a primeira partida pela semifinal do Cearense. Por isso, mesmo jogando fora de casa, o grupo pretende colocar os seus melhores jogadores para garantir a vitória e a volta por cima e, então, garantir a sua classificação até a grande final do Campeonato Cearense.

Últimos jogos Fortaleza x Ferroviário

08/03/2022 – Ferroviário 0 x 1 Fortaleza – Campeonato Cearense

08/05/2021 – Fortaleza 0 x 0 Ferroviário – Campeonato Cearense

04/03/2020 – Ferroviário 1 x 0 Fortaleza – Campeonato Cearense

