Que horas é o jogo do Inter hoje e onde vai passar Sul-Americana

Em dia de decisão na Copa Sul-Americana, o torcedor colorado quer saber que horas é o jogo do Inter hoje! Nesta terça-feira, 5 de julho, o elenco enfrenta o Colo-Colo no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela partida de volta nas oitavas de final. No primeiro jogo o time chileno levou a melhor. Agora, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Que horas é o jogo do Inter hoje

Que horas é o jogo do Inter hoje será às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Colo-Colo, no jogo de volta.

As equipes jogam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, onde a torcida do Inter promete fazer a festa com muita cantoria, gritos de apoio e pressão total em cima do chilenos.

A capacidade do espaço é de aproximadamente 50 mil torcedores, com a casa cheia nesta terça.

O canal da Conmebol TV vai passar o jogo do Inter hoje na Sul-Americana, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil nesta terça-feira, 5 de julho.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal só está disponível entre as operadoras por assinatura Sky, Claro/Net e DirecTV GO, sendo este o único meio de assistir ao jogo da competição hoje.

Para obter a programação na TV fechada é necessário entrar em contato com a operadora e assinar pelo valor extra de R$39,90 na mensalidade.

Outra opção é assistir através dos aplicativos NOW, Sky Play e DirecTV GO, seja pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV, sem que o assinante não pague valor extra para acessar as plataformas.

Escalação do jogo do Internacional x Colo-Colo

Escalação do Inter: Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão, Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick (Taison); Pedro Henrique e Alemão.

Escalação do Colo-Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Zaldivia, Suazo; Pavez, Fuentes, Gil, Solari, Costa; Lucero.

O Inter vem de empate em 1 x 1 com o Ceará pela rodada do Brasileirão. Depois de ter a sequência de invencibilidade quebrada na competição, o elenco gaúcho mostrou uma queda considerável no desempenho dentro de campo. Na primeira partida da Sul-Americana o time de Mano Menezes perdeu fora de casa.

Por isso, o confronto desta terça-feira é a última chance do clube dar a volta por cima na temporada e continuar brigando para quem sabe tornar-se o favorito em busca do troféu. Na fase de grupos o Colorado terminou em primeiro lugar no grupo E com 12 pontos.

O Colo-Colo, por outro lado, veio para a Sul-Americana depois de terminar em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores, sendo eliminado pelo River Plate e Fortaleza. O time chileno marcou duas vitórias, um empate e três derrotas, não sendo o necessário para desbancar os rivais.

Agora, com a vantagem do jogo de ida, os visitantes só precisam de um empate para garantir a classificação até as quartas de final da Sul-Americana, prontos para brigarem pelo troféu ao fim da temporada.

