Que horas é o jogo do Palmeiras e onde assistir online (1/3)

Nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo contra o São Bernardo neste sábado, 1 de março. Com início às 20h30 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras hoje acontece no estádio Primeiro de Maio.

Onde assistir o jogo do Palmeiras?

O jogo do Palmeiras hoje será transmitido pelo UOL Play, Cazé TV, Zapping e Nosso Futebol a partir das 20h30, horário de Brasília.

Além de acompanhar a partida do Paulistão na televisão, o torcedor também pode assistir online pelo UOL Play.

Sob os direitos da Federação Paulista de Futebol, o UOL Play está disponível somente por assinatura. O torcedor pode assistir aos jogos do Campeonato Paulista, além de duelos da Copinha e divisões inferiores do estadual.

Escalações

A provável escalação do Palmeiras tem:

Goleiro: Weverton

Defensores: Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan

Meio-campistas: Emi Martínez (ou Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres e Flaco López

São Bernardo deve escalar a equipe com:

Goleiro: Alex Alves

Defensores: Helder, Matheus Salustiano e Augusto

Meio-campistas: Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará

Atacantes: Fabrício Daniel, Guilherme Queiroz (ou Rodolfo) e Léo Jabá

Premiação do Paulistão

O campeão paulista de 2025 vai ganhar a taça dourada, medalhas representativas de ouro para jogadores e a comissão técnica e o principal: a premiação em dinheiro no valor de R$ 5 milhões.

O Paulistão é o único que paga a quantia em dinheiro para o vencedor. O vice só fica com o troféu de segundo colocado e as medalhas de prata, sem premiação.

>> Palmeiras tem Mundial ou não? FIFA e IA respondem