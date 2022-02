Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje e horário do Paulistão 19/02

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje? Pela oitava rodada do Campeonato Paulista neste sábado, 19 de fevereiro de 2022, o alviverde enfrenta o Santo André, no Allianz Parque, na capital, com a bola rolando a partir das 16h (Horário de Brasília). Confira a seguir as principais informações sobre o jogo.

O jogo do Palmeiras e Santo André vai passar no streaming HBO Max e Estádio TNT, a partir das 16h (Horário de Brasília), para o Brasil.

Ambas as plataformas de streaming só estão disponíveis por assinatura, sendo necessário acessar o site (www.hbomax.com) (www.estadio.com) ou aplicativo de cada uma, escolher a melhor opção entre os preços e tornar-se um membro dos serviços para acompanhar todos os jogos.

Escalação de Palmeiras x Santo André

Para Abel Ferreira, Zé Rafael e Gustavo Scarpa continuam em tratamento.

O Palmeiras venceu a Ferroviária na última rodada do Paulistão. Com o resultado, o Verdão aumentou a vantagem que tem em primeiro lugar no grupo C indo para 13 pontos, tendo um ponto diante do segundo colocado. Agora, se vencer o jogo deste sábado, aumenta ainda mais a diferença.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo, Jorge; Jailson, Patrick, Atuesta; Gabriel Veron, Wesley, Rafael Navarro

Para os visitantes, Lucas Lourenço cumpre suspensão.

Enquanto isso, o Santo André ficou no empate pela última rodada do Campeonato Paulista e não se moveu no grupo D da competição estadual. Com 7 pontos, venceu uma partida apenas, empatou outras quatro e perdeu duas também, precisando do resultado hoje.

Santo André: Jefferson Paulino; Jeferson, Luis Gustavo, Carlão, Thallyson; Serginho, Dudu, Lucas Cardoso; Giovanny, Lucas Tocantins, Júnior Todinho

Relembre o último jogo entre Palmeiras x Santo André

Palpite Palmeiras x Santo André

Além de saber que horas é o jogo do Palmeiras hoje, o torcedor deve saber que o time do Palmeiras é o favorito para o este sábado no Campeonato Paulista.

Depois de ser vice-campeão do Mundial de Clubes para o Chelsea, o elenco de Abel Ferreira venceu a Ferroviária na última rodada e, por isso, deve entrar totalmente confiança para o jogo deste sábado em busca de mais uma vitória.

Do outro lado, o Santo André vem de empate jogando em casa e, por isso, deve ter problemas para encarar o Verdão hoje.

