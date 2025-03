Que horas é o sorteio da Sul-Americana 2025 hoje e onde vai passar

A Conmebol realiza nesta segunda-feira, 17 de março, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O evento será em Luque, no Paraguai, às 20h (Horário de Brasília), com a participação de trinta e dois clubes do futebol sul-americano, contando com sete brasileiros.

Onde vai passar o sorteio da Sul-Americana 2025

O sorteio da Sul-Americana 2025 será transmitido no canal ESPN e nas plataformas Disney+ (streaming); Youtube e Facebook da Conmebol. O torcedor possui quatro maneiras diferentes para acompanhar o sorteio hoje.

O canal ESPN está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na programação. Já o Disney+ só pode ser assistido no site ou aplicativo em dispositivos móveis por quem é assinante.

Veja o sorteio da Libertadores

Como funciona o sorteio?

O sorteio da Sul-Americana funciona no mesmo molde da Libertadores. As equipes são divididas em quatro potes de acordo com as posições do Ranking da Conmebol, onde as melhores colocadas ficam no pote 1 e assim sucessivamente.

O apresentador sorteia primeiro os times do pote 1 para definir os cabeças de chave. Depois, vai sorteando dos outros três para definir todos os oito grupos de quatro na primeira fase da Sul-Americana. A única regra é que clubes do mesmo país não podem se enfrentar e ocupar o mesmo grupo, com exceção daqueles que vem da fase preliminar.

Potes do sorteio da Sul-Americana 2025 hoje

Trinta e duas equipes participam do sorteio da Copa Sul-Americana 2025 nesta segunda-feira. Elas foram divididas em quatro potes de acordo com as posições de cada uma no Ranking da Conmebol. Enquanto isso, times que venceram a fase preliminar vão para o pote 4. A única regra é que times do mesmo país não podem ocupar o mesmo grupo.

POTE 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali

POTE 2: Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz

POTE 3: Once Caldas, Racing de Montevidéu, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño,, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo

POTE 4: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitória, GV San José, Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians

Quando vai começar a fase de grupos?

Os jogos da fase de grupos começam em 2 de abril, quarta-feira, seguindo até o dia 28 de maio. Serão seis rodadas em pontos corridos onde cada elenco vai jogar contra o oponente do seu mesmo grupo por duas vezes. O líder avança para as oitavas enquanto o segundo lugar disputará os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

A final está marcada para 29 de novembro.

