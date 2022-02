Que horas e onde assistir jogo do Botafogo-PB x Fortaleza hoje – 15/02

Abrindo a quinta rodada na primeira fase da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB recebe o Fortaleza nesta terça-feira, 15/02, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, com transmissão ao vivo na TV. Saiba as escalações, arbitragem, que horas e onde assistir o jogo do Fortaleza hoje.

Que horas é o jogo do Fortaleza hoje

O jogo do Fortaleza hoje, pela Copa do Nordeste, vai começar às 19h30 pelo horário de Brasília.

Para assistir ao vivo, o torcedor deve sintonizar o canal ESPN (TV paga), Star + (Serviço de Streaming) e Nordeste FC (Pay-per-view) para todo o Brasil nesta terça-feira.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa

Local: Estádio José Américo de Almeida Filho

TV: ESPN

Online: Nordeste FC

Botafogo-PB e Fortaleza na Copa do Nordeste

Botafogo-PB: O elenco do Botafogo venceu o Atlético de Alagoinhas no último sábado pela Copa do Nordeste. Integrando o grupo B, aparece em sexto lugar com 4 pontos, isto é, contabiliza três vitórias, um empate e uma derrota na competição. Por isso, precisa enfrentar um dos favoritos na competição ao título.

Fortaleza: Enquanto isso, o Fortaleza ficou no empate com o Náutico na última rodada e por isso conseguiu aumentar a vantagem em primeiro lugar no grupo A. Agora, com 8 pontos, coleciona duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Dessa maneira, promete colocar os melhores jogadores em campo para levar para casa os três pontos.

Escalação do Botafogo-PB e Fortaleza

Escalação do Botafogo-PB – Luis Carlos; Sávio, Gabriel Yanno, Paulo Victor, Bruno Ré; Diego Gomes, Adriano, Pablo, Anderson Paraíba; Leilson, Gustavo Coutinho

Escalação do Fortaleza – Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu; Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés, Igor Torres

Relembre como foi o último jogo entre Botafogo-PB x Fortaleza.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.