Que horas é o jogo do Santos x São Paulo hoje: vai passar na TV aberta?

O Santos enfrenta o São Paulo neste domingo, 20/02, na na Vila Belmiro, em Santos, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Que horas é o jogo do Santos e São Paulo hoje e como assistir online, o torcedor confere logo abaixo.

Que horas é o jogo do Santos e São Paulo hoje

O Horário do jogo do Santos e São Paulo hoje está marcado para às 18h30 da tarde, do horário de Brasília.

A partida entre Santos e São Paulo vai passar na Record, no pay-per-view Premiere e streaming Paulistão Play, às 18h30 (horário de Brasília).

O jogo vai passar nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça no Brasil.

A narração é de Marcos de Vargas, com comentários de Muller e Renato Marsiglia nos comentários de arbitragem.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho

Árbitro: Edina Alves

TV: Record

Online: Paulistão Play e Premiere

Escalação do Santos x São Paulo

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste domingo no Paulistão.

Santos:João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Camacho, Zanocelo, Marcos Guilherme; Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga

São Paulo: Jandrei (Volpi); Reinaldo, Diego Costa, Arboleda, Igor Vinicius; Gabriel Sara, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor; Éder, Rigoni, Alisson

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Santos venceu o Mirassol na última quinta-feira e, por isso, conseguiu melhorar a sua posição no Campeonato Paulista. Pelo grupo D, aparece em segundo lugar com 12 pontos, colecionando três vitórias, três empates e apenas uma derrota na competição.

Enquanto isso, o São Paulo aparece em segundo lugar no grupo B com 10 pontos, isto é, venceu até o momento no torneio paulista três jogos, empatou um e perdeu dois. A sua campanha não agrada os torcedores, que esperam uma melhora significativa em campo nos próximos confrontos.

Jogos da rodada do Paulistão 2022

Oito jogos acontecem neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Acompanhe quais são e onde assistir.

Sábado:

Palmeiras 1 x 0 Santo André

Botafogo-Sp 1 x 1 Corinthians

Guarani 3 x 0P onte Preta

São Bernardo 1 x 0 Ituano

Domingo:

Água Santa x Mirassol – 11h

Santos x São Paulo – 16h

Inter de Limeira x Ferroviária – 20h30

Novorizontino x RB Bragantino – 20h30

Confira os momentos do último jogo entre Santos x São Paulo.

