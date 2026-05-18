Que horas sai a convocação da seleção brasileira: veja a pré-lista
Lista dos 26 convocados sai nesta segunda-feira, 18 de maio, na parte da tarde
Nesta segunda-feira, 18 de maio, os torcedores vão conhecer os 26 jogadores escolhidos para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A convocação ocorre em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo e de graça.
Horário da convocação para a Copa do Mundo
O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O evento acontece a partir das 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
A divulgação da lista terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge TV e CazéTV. O Jornal DCI atualiza os nomes dos jogadores em tempo real.
Os atletas escolhidos por Ancelotti sairão da pré-lista de 55 nomes enviada pela CBF à Fifa na última semana. Entre os jogadores presentes na relação está Neymar. Já o jovem Estêvão ficou fora por conta de lesão.
A cerimônia preparada pela CBF contará com a presença de ex-jogadores, dirigentes e patrocinadores. Segundo a entidade, o objetivo é transformar o anúncio em uma celebração da história da Seleção Brasileira, maior campeã mundial.
Após a convocação, os jogadores chamados se apresentam no dia 27 de maio na Granja Comary, em Teresópolis, onde começam a preparação para o Mundial.
Nomes da pré-lista de Ancelotti
A novidade de Ancelotti é a inclusão de Neymar, que atualmente veste a camisa do Santos. Veja os jogadores:
Goleiros:
Alisson (Liverpool-ING);
Ederson (Fenerbahçe-TUR);
Bento (Al-Nassr-SAU);
Hugo Souza (Corinthians);
John (Nottingham Forest-ING);
Carlos Miguel (Palmeiras);
Zagueiros:
Marquinhos (PSG-FRA);
Thiago Silva (Porto);
Gabriel Magalhães (Arsenal-ING);
Bremer (Juventus-ITA);
Léo Pereira (Flamengo);
Ibañez (Al-Ahli-SAU);
Alexsandro (Lille-FRA);
Fabrício Bruno (Cruzeiro);
Beraldo (PSG-FRA);
Vitor Reis (Girona-ESP);
Murillo (Nottingham Forest-ING);
Laterais-direitos:
Wesley (Roma-ITA);
Danilo (Flamengo);
Paulo Henrique (Vasco);
Vitinho (Botafogo);
Laterais-esquerdos:
Alex Sandro (Flamengo);
Douglas Santos (Zenit-RUS);
Luciano Juba (Bahia);
Caio Henrique (Monaco-FRA);
Kaiki (Cruzeiro);
Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA);
Meio-campistas:
Casemiro (Manchester United-ING);
Bruno Guimarães (Newcastle-ING);
Fabinho (Al-Ittihad-SAU);
Andrey Santos (Chelsea-ING);
Danilo (Botafogo);
Lucas Paquetá (Flamengo);
Gabriel Sara (Galatasaray-TUR);
João Gomes (Wolverhampton-ING);
Andreas Pereira (Palmeiras);
Joelinton (Newcastle-ING);
Gerson (Cruzeiro);
Matheus Pereira (Cruzeiro);
Atacantes:
Vini Jr. (Real Madrid-ESP);
Raphinha (Barcelona-ESP);
Matheus Cunha (Manchester United-ING);
Luiz Henrique (Zenit-RUS);
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING);
João Pedro (Chelsea-ING);
Estêvão (Chelsea-ING);
Neymar (Santos);
Endrick (Lyon-FRA);
Rayan (Bournemouth-ING);
Antony (Real Bétis-ESP);
Igor Thiago (Brentford-ING);
Pedro (Flamengo);
Richarlison (Tottenham-ING);
Igor Jesus (Nottingham Forest-ING);
Kaio Jorge (Cruzeiro);