Lista dos 26 convocados sai nesta segunda-feira, 18 de maio, na parte da tarde

Que horas sai a convocação da seleção brasileira: veja a pré-lista

Que horas sai a convocação da seleção brasileira: veja a pré-lista

Nesta segunda-feira, 18 de maio, os torcedores vão conhecer os 26 jogadores escolhidos para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A convocação ocorre em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo e de graça.

Horário da convocação para a Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O evento acontece a partir das 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A divulgação da lista terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge TV e CazéTV. O Jornal DCI atualiza os nomes dos jogadores em tempo real.

Os atletas escolhidos por Ancelotti sairão da pré-lista de 55 nomes enviada pela CBF à Fifa na última semana. Entre os jogadores presentes na relação está Neymar. Já o jovem Estêvão ficou fora por conta de lesão.

A cerimônia preparada pela CBF contará com a presença de ex-jogadores, dirigentes e patrocinadores. Segundo a entidade, o objetivo é transformar o anúncio em uma celebração da história da Seleção Brasileira, maior campeã mundial.

Após a convocação, os jogadores chamados se apresentam no dia 27 de maio na Granja Comary, em Teresópolis, onde começam a preparação para o Mundial.

Nomes da pré-lista de Ancelotti

A novidade de Ancelotti é a inclusão de Neymar, que atualmente veste a camisa do Santos. Veja os jogadores:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING);

Ederson (Fenerbahçe-TUR);

Bento (Al-Nassr-SAU);

Hugo Souza (Corinthians);

John (Nottingham Forest-ING);

Carlos Miguel (Palmeiras);

Zagueiros:

Marquinhos (PSG-FRA);

Thiago Silva (Porto);

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING);

Bremer (Juventus-ITA);

Léo Pereira (Flamengo);

Ibañez (Al-Ahli-SAU);

Alexsandro (Lille-FRA);

Fabrício Bruno (Cruzeiro);

Beraldo (PSG-FRA);

Vitor Reis (Girona-ESP);

Murillo (Nottingham Forest-ING);

Laterais-direitos:

Wesley (Roma-ITA);

Danilo (Flamengo);

Paulo Henrique (Vasco);

Vitinho (Botafogo);

Laterais-esquerdos:

Alex Sandro (Flamengo);

Douglas Santos (Zenit-RUS);

Luciano Juba (Bahia);

Caio Henrique (Monaco-FRA);

Kaiki (Cruzeiro);

Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA);

Meio-campistas:

Casemiro (Manchester United-ING);

Bruno Guimarães (Newcastle-ING);

Fabinho (Al-Ittihad-SAU);

Andrey Santos (Chelsea-ING);

Danilo (Botafogo);

Lucas Paquetá (Flamengo);

Gabriel Sara (Galatasaray-TUR);

João Gomes (Wolverhampton-ING);

Andreas Pereira (Palmeiras);

Joelinton (Newcastle-ING);

Gerson (Cruzeiro);

Matheus Pereira (Cruzeiro);

Atacantes:

Vini Jr. (Real Madrid-ESP);

Raphinha (Barcelona-ESP);

Matheus Cunha (Manchester United-ING);

Luiz Henrique (Zenit-RUS);

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING);

João Pedro (Chelsea-ING);

Estêvão (Chelsea-ING);

Neymar (Santos);

Endrick (Lyon-FRA);

Rayan (Bournemouth-ING);

Antony (Real Bétis-ESP);

Igor Thiago (Brentford-ING);

Pedro (Flamengo);

Richarlison (Tottenham-ING);

Igor Jesus (Nottingham Forest-ING);

Kaio Jorge (Cruzeiro);