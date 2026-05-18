Na fase de grupos, a seleção brasileira joga dos EUA - Foto: DCI

Carlo Ancelotti terá 26 jogadores para a Copa do Mundo dos EUA, Canadá e México

Quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026: acompanhe

Quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026: acompanhe

A lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira está aqui! O técnico Carlo Ancelotti convoca na tarde desta segunda-feira, 18/5, os jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Confira os convocados e as informações do Brasil na Copa.

Convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026

A lista dos 26 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será anunciada na tarde dessa segunda-feira, por volta das 17h40 (de Brasília). Além de escolher os 26 jogadores para a Copa do Mundo, a comissão técnica também vai definir a numeração dos atletas que vestirão a amarelinha.

O que temos por enquanto é a pré-lista de convocados. Os nomes oficiais sairão dela.

O que acontece se jogadores se machucarem?

Mesmo com a lista de convocados já definida, pode acontecer de jogadores se machucarem e dessa maneira precisarem ser cortados de imediato.

O regulamento da FIFA indica que o jogador só poderá ser substituído em caso de lesão ou enfermidade grave 24h antes da estreia da seleção.

O jogador convocado que substituiu o oficial pode ser de fora da lista dos 55 nomes. A autorização precisa passar também pela Comissão Médica da Fifa. O atleta também usará o mesmo número do jogador cortado.

Quantos títulos da Copa o Brasil tem?

O Brasil tem cinco títulos da Copa do Brasil, sendo pentacampeão do torneio da FIFA.

A Seleção Brasileira conquistou a taça dourada nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, com a presença de figuras importantes no futebol brasileiro como Pelé, Cafu, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Garrincha, Zagallo e Djalma.

Agora é a hora de buscar o tão sonhado hexa. O desafio, entretanto, não vai ser nada fácil visto que o time canarinho tem grandes adversários pelo caminho.

Com quatro títulos cada, a Alemanha e a Itália estão na sequência como maiores campeãs do torneio de seleções.

Calendário completo da Copa do Mundo de 2026 por dia

Quinta-feira, 11 de junho

Grupo A: México x África do Sul, início às 16h – Cidade do México, México

Sexta-feira, 12 de junho

Grupo A: Coreia do Sul x República Tcheca, início às 23h (de quinta-feira, 11 de junho) – Zapopan, México

Grupo B: Canadá x Bósnia e Herzegovina, início às 16h – Toronto, Canadá

Sábado, 13 de junho

Grupo D: EUA x Paraguai, início às 22h (de sexta-feira, 12 de junho) – Los Angeles, EUA

Grupo B: Catar x Suíça, início às 16h – Santa Clara, EUA

Grupo C: Brasil x Marrocos, início às 19h – Nova Jersey, EUA

Grupo C: Haiti x Escócia , início às 22h – Foxborough, EUA

Domingo, 14 de junho

Grupo D: Austrália x Turquia, início às 1h da manhã – Vancouver, Canadá

Grupo E: Alemanha x Curaçao, início às 14h – Houston, EUA

Grupo F: Holanda x Japão, início às 17h – Arlington, EUA

Jogos da Escócia no Grupo C da Copa do Mundo

Haiti x Escócia – Sábado, 13 de junho, Boston, 22h

Escócia x Marrocos – Sexta-feira, 19 de junho, Boston, 19h

Escócia x Brasil – Quarta-feira, 24 de junho, Miami, 19h

Segunda-feira, 15 de junho

Grupo E: Costa do Marfim x Equador, início às 20h (de domingo, 14 de junho) – Filadélfia, EUA

Grupo F: Suécia x Tunísia, início às 23h (de domingo, 14 de junho) – Guadalupe, México

Grupo H: Espanha x Cabo Verde, início às 13h – Atlanta, EUA

Grupo G: Bélgica x Egito, início às 16h – Seattle, EUA

Grupo H: Arábiat Saudita x Uruguai, início às 19h – Miami, EUA

Grupo G: Irã x Nova Zelândia, início às 22h – Los Angeles, EUA

Terça-feira, 16 de junho

Grupo I: França x Senegal, início às 16h – Nova Jersey, EUA

Grupo I: Iraque x Noruega, início às 19h – Foxborough, EUA

Grupo J: Argentina x Argélia, início às 22h – Kansas City, EUA

Quarta-feira, 17 de junho

Grupo J: Áustria x Jordânia, início às 1h da manhã – Santa Clara, EUA

Grupo K: Portugal x República Democrática do Congo, início às 14h – Houston, EUA

Grupo L: Inglaterra x Croácia, início às 17h – Arlington, EUA

Jogos da Inglaterra no Grupo L da Copa do Mundo

Inglaterra x Croácia – Quarta-feira, 17 de junho, Dallas, 17h

Inglaterra x Gana – terça-feira, 23 de junho, Boston, 17h

Panamá x Inglaterra – Sábado, 27 de junho, Nova Iorque-Nova Jersey, 18h

Quinta-feira, 18 de junho

Grupo L: Gana x Panamá, início às 20h (de quarta-feira, 17 de junho) – Toronto, Canadá

Grupo K: Uzbequistão x Colômbia, início às 23h (de quarta-feira, 17 de junho) – Cidade do México, México

Grupo A: República Tcheca x África do Sul, início às 13h – Atlanta, EUA

Grupo B: Suíça x Bósnia e Herzegovina, início às 16h – Los Angeles, EUA

Grupo B: Canadá x Catar, início às 19h – Vancouver, Canadá

Grupo A: México x Coreia do Sul, início às 22h – Zapopan, México

Sexta-feira, 19 de junho

Grupo D: EUA x Austrália, início às 16h – Seattle, EUA

Grupo C: Escócia x Marrocos, início às 19h – Foxborough, EUA

Grupo C: Brasil x Haiti, início às 21h30 – Filadélfia, EUA

Sábado, 20 de junho

Grupo D: Turquia x Paraguai, início às 00h (meia-noite de sexta para sábado) – Santa Clara, EUA

Grupo A: Holanda x Suécia, início às 14h – Houston, EUA

Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim, início às 17h – Toronto, Canadá

Grupo E: Equador x Curaçao, início às 21h – Kansas City, EUA

Domingo, 21 de junho

Grupo F: Tunísia x Japão, início às 1h da manhã – Guadalupe, México

Grupo H: Espanha x Arábia Saudita, início às 13h – Atlanta, EUA

Grupo G: Bélgica x Irã, início às 16h – Los Angeles, EUA

Grupo H: Uruguai x Cabo Verde, início às 19h – Miami, EUA

Grupo G: Nova Zelândia x Egito, início às 22h – Vancouver, Canadá

Segunda-feira, 22 de junho

Grupo J: Argentina x Áustria, início às 14h – Arlington, EUA

Grupo I: França x Iraque, início às 18h – Filadélfia, EUA

Grupo I: Noruega x Senegal, início às 21h – Toronto, Canadá

Terça-feira, 23 de junho

Grupo J: Jordânia x Argélia, início às 00h (meia-noite de segunda para terça) – Santa Clara, EUA

Grupo K: Portugal x Uzbequistão, início às 14h – Houston, EUA

Grupo L: Inglaterra x Gana, início às 17h – Foxborough, EUA

Grupo L: Panamá x Croácia, início às 20h – Foxborough, EUA

Grupo K: Colômbia x República Democrática do Congo, início às 23h – Zapopan, México

Quarta-feira, 24 de junho

Grupo B: Suíça x Canadá, início às 16h – Vancouver, Canadá

Grupo B: Bósnia e Herzegovina x Catar, início às 16h – Seattle, EUA

Grupo C: Marrocos x Haiti, início às 19h – Atlanta, EUA

Grupo C: Escócia x Brasil, início às 19h – Miami, EUA

Grupo A: África do Sul x Coreia do Sul, início às 22h – Guadalupe, México

Grupo A: República Tcheca x México, início às 22h – Cidade do México, México

Quinta-feira, 25 de junho

Grupo E: Curaçao x Costa do Marfim, início às 17h – Filadélfia, EUA

Grupo E: Equador x Alemanha, início às 17h – Nova Jersey, EUA

Grupo F: Tunísia x Holanda, início às 20h – Kansas City, EUA

Grupo F: Japão x Suécia, início às 20h – Arlington, EUA

Grupo D: Turquia x EUA, início às 23h – Los Angeles, EUA

Grupo D: Paraguai x Austrália, início às 23h – Santa Clara, EUA

Sexta-feira, 26 de junho

Grupo I: Noruega x França, início às 16h – Foxborough, EUA

Grupo I: Senegal x Iraque, início às 16h – Toronto, Canadá

Grupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita, início às 21h – Houston, EUA

Grupo H: Uruguai x Espanha, início às 21h – Zapopan, México

Sábado, 27 de junho

Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica, início às 00h (meia-noite de sexta para sábado) – Vancouver, Canadá

Grupo G: Egito x Irã, início às 00h (meia-noite de sexta para sábado) – Seattle, EUA

Grupo L: Panamá x Inglaterra , início às 18h – Nova Jersey, EUA

Grupo L: Croácia x Gana, início às 18h – Filadélfia, EUA

Grupo K: Colômbia x Portugal, início às 20h30 – Miami, EUA

Grupo K: República Democrática do Congo x Uzbequistão, início às 20h30 – Atlanta, EUA

Grupo J: Argélia x Áustria, início às 23h – Kansas City, EUA

Grupo J: Jordânia x Argentina, início às 23h – Arlington, EUA

Domingo, 28 de junho

Oitavas de final – Jogo 73: Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B, início às 16h – Los Angeles, EUA

Oitavas de final – Jogo 76: Vencedores do Grupo C x Segundos colocados do Grupo F, início às 14h – Houston, EUA

Oitavas de final – Jogo 74: Vencedores do Grupo E x Terceiros colocados dos Grupos A/B/C/D/F, início às 17h30 – Foxborough, EUA

Oitavas de final – Jogo 75: Vencedores do Grupo F x Segundos colocados do Grupo C, início às 22h – Guadalupe, México

Segunda-feira, 29 de junho

Oitavas de final – Jogo 78: Segundos colocados do Grupo E x Segundos colocados do Grupo I, início às 14h – Arlington, EUA

Oitavas de final – Jogo 77: Vencedores do Grupo I x Terceiros colocados dos Grupos C/D/F/G/H, início às 18h – Nova Jersey, EUA

Oitavas de final – Jogo 79: Vencedores do Grupo A x Terceiros colocados dos Grupos C/E/F/H/I, início às 22h – Cidade do México, México

Terça-feira, 30 de junho

Oitavas de final – Jogo 80: Vencedores do Grupo L x Terceiros colocados dos Grupos E/H/I/J/K, início às 13h – Atlanta, EUA

Oitavas de final – Jogo 82: Vencedores do Grupo G x Terceiros colocados dos Grupos A/E/H/I/J, início às 17h – Seattle, EUA

Oitavas de final – Jogo 81: Vencedores do Grupo D x Terceiros colocados dos Grupos B/E/F/I/J, início às 21h – Santa Clara, EUA

Quarta-feira, 1 de julho

Oitavas de final – Jogo 84: Vencedores do Grupo H x Segundos colocados do Grupo J, início às 16h – Los Angeles, EUA

Oitavas de final – Jogo 83: Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L, início às 20h – Toronto, Canadá

Oitavas de final – Jogo 85: Vencedores do Grupo B x Terceiros colocados dos Grupos E/F/G/I/J, início às 23h – Vancouver, Canadá

Quinta-feira, 2 de julho

Oitavas de final – Jogo 88: Segundo colocado do Grupo D x Segundo colocado do Grupo G, início às 15h – Arlington, EUA

Oitavas de final – Jogo 86: Vencedores do Grupo J x Segundos colocados do Grupo H, início às 19h – Miami, EUA

Oitavas de final – Jogo 87: Vencedores do Grupo K x Terceiros colocados dos Grupos D/E/I/J/L, início às 22h30 – Kansas City, EUA

Sexta-feira, 3 de julho

Oitavas de final – Jogo 90: Vencedores do Jogo 73 x Vencedores do Jogo 75, início às 14h – Houston, EUA

Oitavas de final – Jogo 89: Vencedores do Jogo 74 x Vencedores do Jogo 77, início às 18h – Filadélfia, EUA

Oitavas de final – Jogo 91: Vencedores do Jogo 76 x Vencedores do Jogo 78, início às 17h – Nova Jersey, EUA

Sábado, 4 de julho

Oitavas de final – Jogo 92: Vencedores do Jogo 79 x Vencedores do Jogo 80, início às 21h (de sexta-feira, 3 de julho) – Cidade do México, México

Oitavas de final – Jogo 93: Vencedores do Jogo 83 x Vencedores do Jogo 84, início às 16h – Arlington, EUA

Oitavas de final – Jogo 94: Vencedores do Jogo 81 x Vencedores do Jogo 82, início às 21h (de sexta-feira, 3 de julho) – Seattle, EUA

Oitavas de final – Jogo 95: Vencedores do Jogo 86 x Vencedores do Jogo 88, início às 13h – Atlanta, EUA

Oitavas de final – Jogo 96: Vencedores do Jogo 85 x Vencedores do Jogo 87, início às 17h – Vancouver, Canadá

Quinta-feira, 9 de julho

Quartas de final – Jogo 97: Vencedores do Jogo 89 x Vencedores do Jogo 90, início às 17h – Foxborough, EUA

Sexta-feira, 10 de julho

Quartas de final – Jogo 98: Vencedores do Jogo 93 x Vencedores do Jogo 94, início às 16h – Los Angeles, EUA

Sábado, 11 de julho

Quartas de final – Jogo 99: Vencedores do Jogo 91 x Vencedores do Jogo 92, início às 18h – Miami, EUA

Domingo, 12 de julho

Quartas de final – Jogo 100: Vencedores do Jogo 95 x Vencedores do Jogo 96, início às 22h (de sábado, 11 de julho) – Kansas City, EUA

Terça-feira, 14 de julho

Semifinal – Jogo 101: Vencedores do Jogo 97 x Vencedores do Jogo 98, início às 16h – Arlington, EUA

Quarta-feira, 15 de julho

Semifinal – Jogo 102: Vencedores do Jogo 99 x Vencedores do Jogo 100, início às 16h – Atlanta, EUA

Sábado, 18 de julho

Disputa do Terceiro Lugar – Jogo 103: Perdedores do Jogo 101 x Perdedores do Jogo 102, início às 18h – Miami, EUA

Domingo, 19 de julho

Final – Jogo 104: Vencedores do Jogo 101 x Vencedores do Jogo 102, início às 16h – Nova Jersey, EUA