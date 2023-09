Que horas vai começar o jogo do Brasil em Belém hoje

O treinador Fernando Diniz estreia no comando da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 8 de setembro, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa. O jogo do Brasil vai ser contra a Bolívia, com início às 21h45 (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Brasil hoje nas Eliminatórias?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo às 21h45, horário de Brasília, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Caio Ribeiro para todo o país. O Sportv, na TV paga, exibe a partida com Milton Leite, Ledio Carmona e Pedrinho.

O Brasil estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul com novidade: o treinador interino Fernando Diniz, comandante do Fluminense, e a presença de Neymar, fora da equipe desde o jogo contra a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Acompanhe o resultado do jogo aqui: ainda não começou.

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará

Arbitragem: Juan Benítez (PAR)

VAR: Carlos P. Benítez (PAR)

Onde assistir jogo do Brasil: Globo e Sportv

Neymar vai jogar hoje?

Disponível para o técnico Fernando Diniz, tudo indica que Neymar vai jogar hoje, contra a Bolívia, na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante ainda não estreou no Al Hilal porque, segundo o treinador Jorge Jesus, o brasileiro chegou com uma lesão no clube saudita.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, Neymar afastou qualquer possibilidade de lesão e relembrou quando jogou 90 minutos sem estar 100% fisicamente bem, contra a Colômbia, nas Eliminatórias. O atleta disse que a 'cabeça está boa e o corpo está bem'.

Durante treinamento em Belém, no Pará, Neymar caiu sobre o braço direito, sentiu dores, foi atendido mas voltou para o treinamento. Hoje, ele está apto para jogar como titular, mas tudo depende do técnico Fernando Diniz.

Escalação do jogo do Brasil hoje: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar; Raphiha, Rodrygo e Richarlison.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

Após enfrentar a Bolívia em casa, a Seleção Brasileira volta a jogar na terça-feira, 12 de setembro, no Estádio Nacional de Lima, contra o Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. A bola rola às 23h, horário de Brasília, com transmissão na Globo e Sportv ao vivo.

Para se classificar para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil terá que carimbar o passaporte através das Eliminatórias, organizada pela Conmebol em até dois anos antes durante a data FIFA no calendário.

A FIFA oferece seis vagas diretas para a Copa do Mundo e uma para a repescagem mundial. O Brasil é favorito ao lado da Argentina, atual campeã do mundo, portanto deve se classificar com folga para o Mundial de 2026.

Peru x Brasil - 2ª rodada das Eliminatórias

Terça-feira, 12/09 às 23h (horário de Brasília) no Estádio Nacional de Lima, do Peru

