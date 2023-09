Que horas começa Terra e Paixão hoje, dia de jogo do Brasil - 08/09

A TV Globo vai transmitir o jogo do Brasil contra a Bolívia na primeira rodada das eliminatórias da Copa de 2026 nesta sexta-feira, 8 de setembro, e por isso alguns programas da casa vão contar com mudanças. A novela Terra e Paixão vai começar mais cedo.

Terra e Paixão começa mais cedo hoje

Terra e Paixão vai começar às 20h35 (horário de Brasília) hoje, logo após o Jornal Nacional. Após a novela, a emissora vai exibir o jogo do Brasil a partir das 21h30.

O capítulo de hoje de Terra e Paixão reserva várias emoções para os telespectadores, segundo mostra o resumo. Já nas garras da ex-mulher, Antônio (Tony Ramos) convidará Agatha (Eliane Giardini) para jantar e prometerá um presente. Ele pedirá que ela esteja com o colar que usou no casamento da dupla décadas atrás.

Ainda neste núcleo, Antônio e Irene (Gloria Pires) serão surpreendidos por Luigi (Rainer Cadete), que depois de flagrar um beijo entre Petra (Debora Ozório) e Hélio (Rafa Vitti), vai desmascarar a esposa na frente deles e arranjará confusão com o engenheiro. Antônio pedirá para que o italiano não desista da garota e sugerirá que o genro faça uma viagem para esfriar a cabeça.

Em outra parte da cidade de Nova Primavera, Lucinda (Debora Falabella) vai permitir que Andrade (Angelo Antonio) participe das reuniões de família na escola de Cristian (Felipe Melquiades) e Jonatas (Paulo Lessa) vai chamar Graça (Agatha Moreira) para jantar. Além disso, um grande momento está marcado para o final do capítulo. Marino (Leandro Lima) vai localizar o mecânico suspeito no caso da morte Daniel (Johnny Massaro), Ernesto (Eucir de Souza), e o prenderá.

Outras novelas serão afetadas pela partida de futebol, algumas acabaram mais cedo, outras começarão antes do horário habitual. Mulheres Apaixonadas terá início às 17h05, como sempre, mas vai terminar um pouco antes, às 18h05, quando cederá lugar para Amor Perfeito. Fuzuê também vai começar mais cedo, às 19h15. O Jornal Nacional terá início logo em seguida, às 20h00.

Programação de Terra e Paixão na Globo - 08/09 a 14/09

HOJE, sexta-feira, 08/09: 20h35

Sábado, 09/09: 21h20

Segunda-feira, 10/09: 21h20

Terça-feira, 11/09: 21h05

Quarta-feira, 12/09: 20h35

Quinta-feira, 13/09: 21h20

Com a mudança na programação da TV Globo por conta do jogo do Brasil contra a Bolívia, Todas as Flores não vai ser exibida nesta sexta-feira. Após a partida, a emissora vai transmitir o Globo Repórter a partir das 23h50 e Jornal da Globo às 00h40. O folhetim estrelado por Sophie Charlotte não passa aos sábados como Terra e Paixão, então seu retorno às telinhas será só na segunda-feira.

Quem está acompanhando a exibição na televisão aberta do folhetim original da Globoplay pode comemorar que as duas partidas de futebol da semana que vem não tirarão a trama da grade novamente. Todas as Flores será exibida na terça mais cedo e na quarta-feira mais tarde. No dia 12 terá início às 22h00, logo depois de Terra e Paixão, e no dia 13 vai começar às 23h45, depois do programa Segue o Jogo.

A estreia de Todas as Flores na TV Globo foi na última segunda-feira, dia 4 de setembro. Seu horário habitual é às 22h25, depois de Terra e Paixão. A trama foi originalmente exibida semanalmente na Globoplay em duas partes, a primeira saiu entre outubro e dezembro de 2022 na plataforma e a segunda entre abril e junho de 2023.

