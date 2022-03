Quem é o artilheiro do Paulista 2022: números da temporada

O Campeonato Paulista é conhecido por ser um dos estaduais mais difíceis e disputados no cenário do futebol brasileiro. Além da intensa concorrência pela taça, os jogadores também brigam pela artilharia, tornando a competição ainda mais interessante. Dessa maneira, saiba quem é o artilheiro do Paulista 2022.

Quem é o artilheiro do Paulista 2022

O atacante Ronaldo, da Inter de Limeira, é o artilheiro do Paulistão 2022 com 9 gols marcados. O argentino Jonathan Calleri, do São Paulo, vem logo atrás com 8 gols, depois de anotar duas marcações na final. Em terceiro lugar estão Zeca, do Mirassol, e Lucca, da Ponte Preta, com 6 cada. No entanto, a competição está na final entre São Paulo e Palmeiras e, por isso, tudo pode mudar na artilharia até o fim da temporada.

Confira o artilheiro do Paulista 2022:

9 GOLS | Ronaldo (Inter de Limeira)

8 GOLS | Calleri (São Paulo)

6 GOLS | Zeca (Mirassol) e Lucca (Ponte Preta)

5 GOLS | Fabrício (Mirassol), Júnior Todinho (São Caetano), Raphael Veiga (Palmeiras) e Rafael Elias (Ituano)

4 GOLS | Roger (Corinthians), Bruno Mezenga (Ferroviária), Roger Guedes (Corinthians), Dadá (Água Santa), Rony (Palmeiras), Artur (RB Bragantino) e Marcos Leonardo (Santos)

3 GOLS | Bruno (Botafogo), Paulinho (Corinthians), Geovani e Lucão (Guarani), Gabriel e Kaio (Ituano), Murilo (Palmeiras), Alerrandro e Hyoran (RB Bragantino), Ricardo Goulart (Santos), Silvio (São Bernardo)

Artilharia da Paulistão em 2021

Quem foi o artilheiro do Campeonato Paulista em 2021 foi Bruno Mezenga, jogador da Ferroviária, com 9 gols marcados durante a competição.

A equipe da Ferroviária garantiu a classificação até as quartas de final mas, ao enfrentar o São Paulo, foi derrotada por 4 a 2. Bruno, inclusive, marcou um gol na partida.

Durante a competição, Bruno marcou contra a Inter de Limeira, três contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Santo André, dois contra o Mirassol e por fim o São Paulo nas quartas.

