Quem é o presidente do Real Madrid? Conheça Florentino Pérez

No mundo do futebol existem algumas figuras muito emblemáticas. Mas os personagens desse esporte, que movimenta o planeta inteiro, não estão somente dentro do campo. Fora deles, há dirigentes consagrados e com legados em clubes, como é o caso do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Veja sua história.

Florentino Pérez é o atual presidente do Real Madrid

Nascido no dia 8 de março de 1947, em Madrid, capital da Espanha, Florentino Pérez é um dos cartolas de maior prestígio na história do futebol. Não à toa, está a seis mandatos à frente do principal clube do futebol mundial, Real Madrid. Engenheiro e empresário, entrou na presidência dos merengues em julho de 2000.

Pérez derrotou Lorenzo Sanz nas eleições e remodelou a equipe. Saneou as finanças do clube e transformou o Real Madrid em uma potência no mercado esportivo. Trouxe contratações de peso como Figo, Zidane, Beckham e Ronaldo, e formou o plantel conhecido até então como os Galácticos.

O mandatário também foi responsável por montar elencos de qualidade no basquete do clube. Em 2004, ganhou novamente a eleição, mas ficou apenas dois anos no cargo, saindo no início de 2006. Entretanto, voltou ao clube em 2009, novamente com a política de montar uma equipe galáctica.

Trouxe jogadores como Kaká, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Karim Benzema, e enfileirou títulos consecutivos com o time merengue. No basquete, o cenário também foi parecido, com as sequentes taças. Há mais uma década, Pérez é o presidente do Real Madrid e, em 2021, ganhou a eleição e está até 2025 garantido no cargo.

Quais os títulos de Florentino Pérez no Real Madrid?

O atual presidente do Real Madrid coleciona cerca de 47 troféus no clube. São 5 Champions League, 5 Mundial de Clubes, 4 Super Taças da Europa, 5 títulos do Campeonato Espanhol, 2 Copa do Rei e 5 Super Taças da Espanha. O sucesso também está em outra modalidade, o basquete.

No esporte da bola laranja, o mandatário tem 2 títulos da Copa da Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas, 6 Copas do Rei e 6 Supertaças da Espanha. São números que colocam Florentino Pérez como uma das principais figuras do esporte internacional de todos os tempos.

Principais contratações do presidente no Real Madrid

Durante seus seis mandatos à frente do Real Madrid, Florentino Pérez se destacou por sempre realizar contratações bombásticas. Em seu primeiro ano na presidência do clube, anunciou as chegadas do volante Claude Makélélé e do meia Luís Figo. No ano seguinte, apresentou o craque Zinedine Zidane, que estava na Juventus.

Já em 2002, chegou ao clube Ronaldo Fenômeno, vindo da Internazionale, e para compor os Galácticos também foram contratados David Beckham, em 2003, e Michael Owen, em 2004. Os brasileiros Júlio Baptista e Robinho chegaram aos Merengues em 2005, assim como o zagueiro e ídolo Sérgio Ramos.

Logo depois de sair do cargo de presidente do Real Madrid, Florentino Pérez retornou em 2009 e trouxe neste ano: Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Karim Benzema e Raúl Albiol. Após a boa Copa do Mundo de 2010 pela Alemanha, chegaram Mesut Özil e Sami Khedira, mesmo ano em que Dí Maria foi contratado.

Em 2012 chegou Luka Modric e, em 2013, Gareth Bale, contratação mais cara do clube até então, também se juntou aos Blancos. Carvajal, Isco e o brasileiro Casemiro também chegaram no mesmo ano e estão no elenco até os dias atuais. Já o goleiro Kaylor Navas e o meia Toni Kroos desembarcaram em Madrid em 2014.

Qual a fortuna de Florentino Pérez?

Além de ser presidente do Real Madrid, Florentino Pérez dirige a maior construtora da Espanha, Grupo ACS. CEO da empresa desde 1997, ele detém participação de quase 13% na construtora de capital aberto, segundo a Forbes. De acordo com a revista, o mandatário tem um patrimônio estimado em 1,7 bilhão de euros.

O dirigente possui a 12ª maior fortuna da Espanha. Em primeiro lugar está o empresário Amancio Ortega, fundador da Inditex. O grupo de empresas é proprietária de algumas marcas como a Zara e seu patrimônio é avaliado em 67 bilhões de euros.