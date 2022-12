Quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

Seleção Brasileira já sabe quem pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

A Copa do Mundo no Catar vai se encaminhando para a reta final. Dezesseis seleções - incluindo o Brasil - estão classificadas para as oitavas de final, a primeira fase do mata-mata. Com o chaveamento já definido, torcedores buscam saber quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas da Copa do Mundo de 2022 do Catar e quando será a partida.

O fim da terceira rodada definiu os líderes de cada grupo e os segundos colocados. Com isso, o adversário do Brasil também já é conhecido.

Seleção brasileira nas oitavas na Copa do Mundo

O Brasil vai jogar contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida será na segunda-feira, 05 de dezembro, às 16h, horário de Brasília.

Com duas vitórias e uma derrota na fase de grupos, a Seleção Brasileira fechou a primeira fase em primeiro lugar no grupo G com 6 pontos. Como determina o chaveamento, vai jogar contra o segundo colocado do grupo H, neste caso a Coreia do Sul.

O chaveamento das oitavas de final funciona da seguinte maneira: se o Brasil terminasse em primeiro, enfrentaria o segundo colocado do grupo H. Caso contrário, se garantisse a vice-liderança, jogaria contra o líder da chave vizinha.

Agora que você já sabe quem será o adversário do Brasil nas oitavas da Copa, confira todos os detalhes da partida.

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

Brasil x Coreia do Sul

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio 974, em Doha, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, portal GE e canal do Casimiro

Como funciona as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final funcionam como uma espécie de fase eliminatória, ou seja, quem ganhar segue na competição enquanto quem perder se despede do Catar mais cedo.

A partir das oitavas, todas as fases (quartas, semifinal, disputa pelo 3º lugar e final) serão em partida única, no modelo de disputa mata-mata.

Não há pontuação ou classificação. Só existe um vencedor e um perdedor. Se a partida terminar empatada, aí a disputa vai para a prorrogação. Se nada mudar, a disputa de pênaltis define o vencedor do duelo.

O que vem depois das oitavas de final?

Se vencer o jogo das oitavas, o Brasil avança para as quartas de final na Copa do Mundo da FIFA.

Ao fim da fase de grupos, o mata-mata tem início na competição. Assim como na fase anterior, as quartas são disputadas em partida única, ou seja, quem vencer o desafio segue vivo na busca pelo troféu, enquanto o perdedor se despede do Catar.

Assim como nas oitavas, o empate leva para a prorrogação, dois tempos de 15 minutos cada. Se nada mudar, aí a disputa de pênaltis é que vai definir quem vai para a próxima etapa.

Como o Brasil terminou em primeiro no grupo, ficou na chave A, onde poderá enfrentar nas quartas de final Japão ou Croácia. O jogo das quartas será disputado na sexta-feira, 09 de dezembro, às 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação.

Fase de grupos: domingo, 20 de novembro - sexta, 2 de dezembro

Rodada de 16: sábado, 3 de dezembro - terça, 6 de dezembro

Quartas de final: sexta, 9 de dezembro - sábado, 10 de dezembro

Semifinais: Terça, 13 de dezembro - Quarta, 14 de dezembro

Final: Dom, 18 de dezembro

Retrospecto de Brasil x Coreia do Sul

Em toda a história do futebol, as seleções de Coreia do Sul e Brasil se enfrentaram em sete oportunidades, mas nunca em Copa do Mundo.

São sete amistosos disputados, com seis vitórias para os brasileiros e um triunfo aos sul-coreanos, segundo dados do portal de estatísticas O Gol. Esta, no entanto, será a primeira vez que as equipes se enfrentam em partida no Mundial, justamente nas oitavas.

O número de gols no confronto é de 16 para o Brasil e apenas cinco para a Coreia do Sul. A última vez que se foi em 2022, em junho no Seoul World Cup, com placar de 5 a 1 em amistoso internacional.

