Notícias do Neymar: quando ele volta a jogar na seleção brasileira na Copa 2022?

Que Neymar é um dos principais jogadores da seleção brasileira não há dúvidas, mas o fato é que, mais uma vez, ele está fora de alguns jogos por conta de uma lesão. O atacante do Paris Saint-Germain se machucou no jogo de estreia contra a Sérvia na quinta-feira, 25 de novembro. Confira as últimas notícias do Neymar e saiba qual é a previsão de retorno do jogador à seleção.

Quando o Neymar volta a jogar?

O atacante Neymar, considerado o principal jogador da seleção brasileira na atualidade, sofreu uma entorse no tornozelo no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Sérvia. A lesão deixou Neymar de fora da partida contra a Suíça e ele também não vai enfrentar Camarões na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Para quem quer saber as últimas notícias de Neymar, segundo informações do Estadão, o camisa 10 do Brasil sentiu uma indisposição e teve febre na última segunda-feira, mas isso não é motivo de preocupação para o departamento médico. O astro está sendo submetido a um tratamento intensivo com o objetivo de se recuperar para retornas à seleção ainda durante a Copa do Catar e isso pode causar alguns desconfortos.

Em uma live transmitida pelo UOL Esporte, o médico Moisés Cohen, que é ortopedista e conversou com o médio da seleção, Rodrigo Lasmar, disse que “Duas semanas seria um prazo razoável para pensar numa recuperação, se a lesão não for tão grave”. Ainda de acordo com o ortopedista, há possibilidade de que Neymar retorne aos campos na próxima fase da Copa. “Pelo que pude ver na TV, o tipo de leão que ele teve é uma lesão mais trivial”, disse.

🚨AGORA: Assim está o pé de Neymar após lesão no tornozelo do último jogo. pic.twitter.com/Ss7rkZlKeB — CHOQUEI (@choquei) November 26, 2022

Neymar compartilhou fotos da lesão e lamentou o ocorrido nas redes sociais

No sábado, 26 de novembro, o atacante da seleção brasileira compartilhou fotos do tornozelo lesionado e visivelmente inchado nos stories do Instagram. Também na rede social, o camisa 10 lamentou a lesão:

“Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha é interminável", escreveu.

Richarlison quer Neymar de volta à equipe o quanto antes

Depois do jogo contra a Suíça, na última terça-feira, o “Pombo”, apelido do atacante Richarlison, que marcou os dois gols do Brasil na estreia da seleção na Copa do Catar, disse que Neymar faz falta no time. De acordo com o globoesporte.com, Richarlison disse que o camisa 10 puxa a marcação e, assim, abre espaço para ele atuar lá na frente: “Faz falta, faz falta para mim, que sou o 9, onde a bola chega ali”.

O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo e, por isso, não há pressa para que Neymar retorne à seleção na fase de grupos. O último jogo da primeira etapa será na sexta-feira, 2 de dezembro, contra a seleção de Camarões. A expectativa, portanto, é que os torcedores tenham boas notícias do Neymar em breve, já que as partidas válidas pelas oitavas serão realizadas entre os dias 3 e 6 de dezembro. A data da partida ainda não está definida, mas o adversário do Brasil será uma seleção do grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

A “maldição” de Neymar em Copas do Mundo

Em boa fase, Neymar chegou ao Catar disposto a mudar a história. Isso porque não é a primeira vez que ele se machuca em uma Copa do Mundo. Em 2014, quando a competição foi realizada no Brasil, ocorreu a lesão mais grave: durante o jogo contra a Colômbia, o jogador Zuñiga deu uma joelhada nas costas do camisa 10 brasileiro, o que gerou uma lesão em uma das vértebras.

Três meses antes da Copa de 2018, outra lesão, dessa vez no quinto metatarso do pé em duas oportunidades, além de entorses e problemas musculares. Por esse motivo, o atacante não chegou à Rússia em boa forma, o que comprometeu sua participação no mundial.