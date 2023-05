Nos pênaltis, Ceará é campeão da Copa do Nordeste 2023

Ceará e Sport disputaram a segunda final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 03 de maio, na Ilha do Retiro

Tricampeão! O Ceará é o grande campeão da Copa do Nordeste 2023! Mesmo com a Ilha do Retiro lotada, o Vozão fez bonito e venceu o Sport nos pênaltis (2x4) nesta quarta-feira, 03 de maio, na final da competição regional. Este é o primeiro título do elenco cearense na temporada.

Só deu Sport no primeiro tempo. Jogando em casa, o Leão foi superior e pressionou o adversário durante toda a etapa. Luciano Juba abriu o placar aos 26 minutos. No segundo tempo o Vozão conseguiu melhorar com chances claras de gol, mas sem sucesso.

O Sport manteve a pressão, mas também não conseguiu. O Ceará apenas se mostrou confortável. Sem mudanças, os pênaltis definiram.

Ceará campeão da Copa do Nordeste 2023

O Ceará conquista o terceiro título da Copa do Nordeste em sua história. Em 2021, o elenco cearense se classificou para a final, mas perdeu para o Bahia na decisão. O último título foi conquistado em 2020 ao derrotar justamente o Bahia nos dois jogos.

Este é também o primeiro título importante da carreira de Eduardo Barroca. As únicas vitórias do profissional foram com o time sub-20 do Botafogo, incluindo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Brasileirão e torneio amistoso entre 2016 e 2017.

Este ano, o Vozão desempenhou uma campanha impecável dentro de campo. Na primeira fase, pelo grupo B, anotou cinco vitórias, um empate e duas derrotas com 16 pontos, ocupando a liderança do grupo com vantagem de dois pontos com o segundo colocado. Classificado para as quartas de final, ganhou do Sergipe por 3 a 1.

Na semifinal, o Ceará bateu o Fortaleza por 3 a 2 em clássico cearense. Este é o título de número 3 do Ceará na Copa do Nordeste, onde as outras conquistas vieram em 2015 e 2020. Agora, ocupa a segunda posição na lista de maiores campeões ao lado do Sport.

Hoje, é o campeão da Copa do Nordeste em 2023.

Ceará na temporada 2023

O Ceará é o grande campeão da Copa do Nordeste. Esta é a terceira conquista do grupo de Fortaleza. No entanto, o título não seria possível sem o trabalho e a força dos jogadores que entraram em campo e deram o seu melhor para trazer o troféu para casa.

Confira o elenco profissional completo do Ceará, campeão da Copa do Nordeste, sob o comando do treinador Eduardo Barroca.

GOLEIROS:

Aguilar

André Luiz

Bruno Ferreira

Cristian

Richard

ZAGUEIROS:

David Ricardo

Gabriel Lacerda

Léo Santos

Lucas Ribeiro

Luiz Otávio

Tiago Pagnussat

LATERAIS:

Michel Macedo

Warley

Danilo Barcelos

Willian Formiga

VOLANTES:

Arthur Rezende

Caíque

Richardson

Zé Ricardo

Willian Maranhão

MEIAS:

Chay

David

Guilherme Castilho

Jean Carlos

Léo Rafael

Pedro Lucas

ATACANTES:

Álvaro

Caio Rafael

Daniel

Erick

Erick Pugla

Hygor Cléber

Janderson

Leandro Carvalho

Luvannor

Vitor Gabriel

Pedrinho

Nicolas

Ceará tem três títulos da Copa do Nordeste

Com o título desta quarta-feira, o Ceará conseguiu diminuir a diferença com os oponentes na lista de maiores campeões. No entanto, o time ainda segue como o segundo maior vencedor.

São três troféus conquistados ao longo da história do torneio, nos anos de 2015, 2020 e 2023.

Em 2015, o Ceará ganhou do Bahia. O primeiro jogo terminou em 1 a 0 ao elenco cearense, mas a volta foi em 2 a 1 e, com o resultado, levou o título inédito.

Em 2020, novamente ganhou do Bahia. O primeiro confronto terminou em 3 a 1. Na volta, superou em apenas 1 a 0.

Vitória - 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

Bahia - 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

Ceará - 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

Sport - 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

Fortaleza - 2 títulos (2019 e 2022)

Sampaio Corrêa - 1 título (2018)

Santa Cruz - 1 títul (2016)

Campinense - 1 título (2013)

América RN - 1 título (1998)

