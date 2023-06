Quem será o novo técnico do Santos em 2023? 5 nomes disponíveis

Após a derrota no clássico para o Corinthians na quarta-feira (21), Odair Hellmann não é mais treinador do Santos. O comandante foi desligado do cargo e por isso a diretoria do Peixe precisará escolher um novo técnico do Santos para a temporada.

Através de comunicado nas redes sociais, o Santos confirmou a saída de Odair, os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias. O clube desejou sorte aos profissionais.

Rogério Ceni pode ser o novo técnico do Santos?

Ídolo do São Paulo, o ex-goleiro e treinador Rogério Ceni está livre no mercado e pode ser uma boa opção para a diretoria santista. Quatro clubes estão no currículo do profissional, além de três títulos diferentes.

Rogério pendurou as chuteiras em 2015. Dois anos depois, passou a treinar o elenco profissional do São Paulo, único clube que defendeu como goleiro. No entanto, Ceni ficou apenas 13 partidas, demitido após a sucessão de erros dentro de campo.

No mesmo ano, foi para o Fortaleza, onde ficou por duas temporadas e ganhou o título da Série B. Em 2019, foi contratado para salvar o Cruzeiro do rebaixamento, mas o ciclo do seu trabalho não foi completo, retornando ao Fortaleza no mesmo ano.

Em 2020, assumiu o Flamengo onde ganhou o Brasileirão e a Supercopa do Brasil. Em 2021, voltou para o São Paulo mas novamente não obteve sucesso. Hoje, pode ser o novo técnico do Santos.

Fábio Carille pode ser o novo técnico do Santos em 2023

De acordo com os jornalistas Bruno Giufrida e Yago Rudá, do portal GE, o treinador Fábio Carille é o favorito do Santos para assumir o cargo de Odair. No entanto, o profissional está no V-Varen Nagasaki, do Japão.

Segundo o GE, a diretoria santista entrou em contato com Carille, mas não houve resposta em definitivo até o momento. O V-Varen está na segunda divisão do Japão.

Carille tem passagens por Corinthians, entre 2017 e 2019, Al-Wehda, Al-Ittihad, Santos em 2021, Athletico Paranaense e agora o V-Varen Nagasaki.

Lisca de volta ao Santos?

Não há dúvidas de que Lisca é um dos treinadores mais experientes do futebol brasileiro. O profissional, inclusive, já trabalhou no próprio Santos em 2022, mas não obteve grande sucesso.

Lisca tem em seu currículo passagem por Náutico, Sampaio Corrêa, Ceará, Joinville, Internacional, Paraná, Guarani, Criciúma, América Mineiro, Vasco, Sport e Avaí, seu último trabalho. Desde o fim de 2022, o técnico Lisca está sem clube.

O treinador não é o favorito dos torcedores santistas, mas ele pode encaixar no trabalho atual.

Jorginho está sem clube no momento

Assim como Lisca, o carioca Jorginho também é um dos mais experientes treinadores do futebol brasileiro. O último trabalho do profissional foi em 2022, em breve passagem pelo Vasco.

Em seu currículo Jorginho possui trabalhos no Goiás, Figueirense, Kashima Antlers (Japão), Flamengo, Ponte Preta, Al-Wasl (Emirados Árabes), Vasco, Bahia, Ceará, Coritiba, Cuiabá e Atlético GO. Jorginho não trabalhou em clubes da Europa.

Sem trabalho, o treinador pode ser uma boa opção para o Santos.

Roger Machado é o novo técnico do Santos?

O treinador de 48 anos está sem clube e, por isso, pode ser o novo técnico do Santos para a temporada 2023. Roger Machado nunca treinou o Santos e, por isso, esta pode ser a oportunidade perfeita para fazer o seu nome na história do clube.

Em seu currículo constam os nomes de Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo, Atlético MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Em 2022, Roger comandou o Tricolor Gaúcho até o meio do ano, quando a diretoria o dispensou e trouxe Renato Gaúcho.

O treinador não conquistou grandes títulos no futebol brasileiro.

Leia também:

Luta de Elon Musk e Mark Zuckerberg: o que sabemos até agora