Quem vai jogar a final do Mundial: Palmeiras e Chelsea disputam título

Equipe inglesa e brasileira vão disputar no próximo sábado, em Abu Dhabi, a decisão do Mundial da FIFA

O Chelsea é quem vai jogar contra o Palmeiras a final do Mundial de Clubes 2022. As equipes venceram as semifinais e, por isso, estão classificadas para a decisão do torneio da FIFA no próximo sábado, 12 de fevereiro, começando às 13h30 (Horário de Brasília), em Abu Dhabi. Os dois times buscam o primeiro troféu em toda a história. Com isso, descubra mais informações sobre como quem vai jogar a final do Mundial, horários, onde vai ser e onde assistir.

Quem vai jogar a final do Mundial?

O jogo da final do Mundial de Clubes em 2022 está definido. Chelsea e Palmeiras são os finalistas da edição realizada em Abu Dhabi e vão se enfrentar pela primeira vez na história do futebol.

De um lado, o time inglês superou o Al Hilal, equipe da casa, na semifinal na quarta-feira por 1 a 0. Depois de vencer a Champions League contra o Manchester City, o elenco de Londres carimbou o passaporte para o Mundial. Em 2012, o Chelsea chegou até a final do campeonato, mas acabou superado pelo Corinthians.

Do outro lado, o Palmeiras superou o Al Ahly, do Egito, sob o comando de Abel Ferreira. Pela segunda vez seguida, o Verdão ganhou a Libertadores (Desta vez contra o Flamengo) e chegou para disputar o Mundial de maneira histórica. No ano passado, foi derrotado pelo Tigres na semifinal e, terminou em quarto lugar após perder para o próprio Al Ahly.

Os dois times vão em busca do primeiro título do Mundial de Clubes.

Dia da final do Mundial 2022

A final do Mundial de Clubes vai acontecer no próximo sábado, 12 de fevereiro de 2022, no Mohammed Bin Zayed Stadium, na cidade de Abu Dhabi, Emirados Árabes, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Palmeiras e Chelsea vão disputar o título da edição 2021 do Mundial da FIFA. O torneio reúne os vencedores continentais em uma única competição em busca do troféu de melhor e maior elenco do mundo no futebol.

Inicialmente, o Mundial de Clubes estava marcada para acontecer no fim do ano passado, em 2021, no Japão. Com o aumento de casos de Covid-19, as autoridades japonesas optaram por não receberem os jogos do torneio. Com isso, a FIFA precisou adiar a disputa.

O Governo do Rio de Janeiro chegou a se oferecer em setembro para ser a sede, mas a entidade negou. A África do Sul também foi consultada, mas nada feito. Por fim, com o alto número de vacinados nos Emirados Árabes, a FIFA bateu o martelo e marcou o Mundial de Clubes para fevereiro de 2022.

Tem prorrogação na final do Mundial 2022?

Se a partida terminar empatada entre os dois times durante o tempo normal, a prorrogação será iniciada com dois tempos de 15 minutos cada e o intervalo.

Durante a prorrogação, se o jogo novamente terminar empatado, aí a disputa de pênaltis será iniciada, com os jogadores disputando nos tiros certeiros e aleatórios, ou seja, vale a sorte.

Onde assistir a final do Mundial de Clubes?

A grande final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea vai contar com a transmissão da Band (TV aberta), BandSports (TV paga), o site da Band.com.br (Site oficial da emissora) e o BandPlay (Aplicativo) no próximo sábado na parte da tarde.

A Rede Bandeirantes vai passar o jogo ao vivo para todos os estados do Brasil através da Band, seu canal principal na TV aberta, além do BandSports, disponível somente na TV por assinatura em operadoras como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

O torcedor também pode acompanhar a grande final de maneira online no site da emissora (www.band.uol.com.br) de graça. Basta acessar o portal, clicas em “Ao vivo” no lado esquerdo superior e assistir ao vivo.

O BandPlay, aplicativo para Android e iOS, também vai disponibilizar a retransmissão do jogo do Mundial. No entanto, é necessário obter o programa no smartphone.

Confira o anúncio oficial feito pela BAND com a transmissão do Mundial.

Quais times são campeões do Mundial?

O Real Madrid é o maior campeão do Mundial de Clubes com sete títulos conquistados. Ao todo, 27 títulos já ganham o troféu de melhor equipe do mundo no torneio da FIFA.

Mesmo com o fato de que a entidade só reconheceu a competição em 2000, ano em que o Corinthians tornou-se campeão no Brasil, todos os campeões desde o ano de 1960 contam como vencedores do troféu.

A competição reúne todos os campeões continentais em um único sistema de disputas. No começo, entretanto, apenas o campeão da Libertadores e na Europa jogavam entre si. Agora, até mesmo convidados do país-sede integram o elenco.

Corinthians, Grêmio, Santos, Flamengo, São Paulo e Internacional são os únicos campeões brasileiros. Confira a seguir a lista de todos os campeões.

Real Madrid – 7 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018)

Milan – 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007)

Bayern de Munique – 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020)

Barcelona – 3 títulos (2009, 2011 e 2015)

Boca Juniors – 3 títulos (1977, 2000 e 2003)

Inter de Milão – 3 títulos (1964, 1965 e 2010)

Peñarol – 3 títulos (1961, 1966 e 1982)

São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Ajax – 2 títulos (1972 e 1995)

Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012)

Juventus – 2 títulos (1985 e 1996)

Manchester United – 2 títulos (1999 e 2008)

Porto – 2 títulos (1987 e 2004)

Santos – 2 títulos (1962 e 1963)

Liverpool – 1 títulos (2019)

Grêmio 1 títulos (1983)

Flamengo – 1 título (1981)

Internacional – 1título (2006)

Borussia Dortmund – 1 títulos(1997)

Vélez Sarsfield -1 título (1994)

Estrela Vermelha – 1 título (1991)

River Plate – 1 título (1986)

Atlético de Madrid – 1 título (1974)

Estudiantes – 1 título (1968)

Feyenoord – 1 título (1970)

Olimpia – 1 título (1979)

Racing – 1 títulos (1967)

