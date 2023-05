Quem vai transmitir jogo do Bragantino na Sul-Americana hoje – 25/05

Equipe do Bragantino enfrenta o lanterna nesta quinta-feira; se vencer, permanece como o líder do grupo

Nesta quinta-feira, 25 de maio, o RB Bragantino visita o Oriente Petrolero pela quarta rodada do grupo C na Copa Sul-Americana de futebol. Com início às 21h, horário de Brasília, o jogo do Bragantino hoje vai ser no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia.

O time boliviano busca marcar o primeiro ponto na competição. Já o Braga pode continuar na liderança se vencer nesta quinta-feira e o Estudiantes tropeçar.

Como assistir jogo do Bragantino hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Bragantino no Paramount+, serviço de streaming do Paramount, em qualquer lugar do Brasil nesta quinta-feira. Lembre-se que apenas assinantes tem acesso à plataforma.

Por mês, o torcedor precisa desembolsar R$ 14,90 para assistir filmes, séries e esportes ao vivo. Dá para sintonizar o aplicativo no celular, Android ou iOS, tablet, computador e smartv.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera

Onde assistir jogo do Bragantino hoje: Paramount+

Escalações de Oriente Petrolero x RB Bragantino

O confronto desta quinta-feira é importante para o Oriente Petrolero e o RB Bragantino. Por isso, os dois elencos vão escalar os titulares.

Oriente Petrolero: Quiñonez; Paz Terán, Jacquet, Vargas, Vargas Ruiz; Rojas Céspedes, Álvarez, Sánchez; Ampuero Tomicha, Villagra e Cristaldo.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Eduardo Santos, Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruninho; Eduardo Sasha, Helinho e Vitinho.

Como está o grupo do Bragantino?

Bragantino e Estudiantes estão empatados na liderança com sete pontos cada. O time brasileiro venceu o Tacuary e o Orinte Petrolero, mas empatou com o time argentino na terceira rodada em casa.

O Estudiantes vai enfrentar o Tacuary nesta quinta-feira, enquanto o Braga encontra o lanterna do grupo. Quem vencer torna-se o novo líder. Além da vitória, o tropeço dos argentinos é fundamental para os brasileiros.

O Tacuary é o terceiro colocado com três pontos enquanto o Oriente é o último sem pontos.

Seis rodadas são disputadas na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os quatro times se enfrentam em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para ambos. Ao fim da última rodada, o primeiro avança para as oitavas de final enquanto o segundo vai para a segunda fase.

GRUPO C

1 RB Bragantino – 7 pontos

2 Estudiantes – 7 pontos

3 Tacuary – 3 pontos

4 Oriente Petrolero – 0 pontos

