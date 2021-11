Rayo Vallecano x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações – 01/11

Pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, as equipes Rayo Vallecano e Celta de Vigo se enfrentam nesta segunda-feira, 01/11, às 14h30 (horário de Brasília), no Campo de Vallecas. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Rayo Vallecano x Celta de Vigo: onde assistir ao jogo O jogo do Rayo Vallecano e Celta de Vigo hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN , na TV fechada, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 01 de novembro de 2021

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Campo de Vallecaso, cidade de Vallecas, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Rayo Vallecano x Celta de Vigo

O elenco da casa não poderá contar com Merquelanz, lesioando, enquanto os visitantes não tem nenhuma nova baixa em seu plantel de jogadores.

Rayo Vallecano : Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena Marugán, García; Comesaña, Martín Luengo; Palazón, Trejo, García, Falcão

: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena Marugán, García; Comesaña, Martín Luengo; Palazón, Trejo, García, Falcão Celta de Vigo: Dituro; Mallo, Aidoo, Murillo, Galan; Beltrán, Méndez, Suárez, Nolito; Santi Mina, Iago Aspas

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Rayo Vallecano entra em campo nesta segunda com todo o gás necessário para sair vitorioso dos gramados. Isso porque, na última rodada, venceu o Barcelona e, por isso, com o apoio de sua torcida hoje, espera vencer e, com isso, ficar ainda mais próximo da parte de cima. Por fim, está em 6º com dezenove.

Enquanto isso, o Celta de Vigo não mostra o mesmo bom desepenho que teve na temporada passada este ano. Sob o comando de Eduardo Coudet, ex-Internacional, está em 14º com dez pontos, ou seja, dos onze jogos que disputou venceu apenas três. O principa objetivo é se afastar da zona de rebaixamento.

