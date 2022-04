Rayo Vallecano x Valencia: onde assistir e horário hoje (11/04)

Equipes fecham a 31ª rodada do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, 11 de abril

Nesta segunda-feira, Rayo Vallecano x Valencia se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol em 2022, no Estádio Campo de Vallecas, na Espanha. A seguir, confira os detalhes de onde assistir Rayo Vallecano x Valencia ao vivo.

A equipe do Rayo Vallecano vem de empate com o Granada, enquanto o Valencia empatou com o Cádiz.

Onde assistir Rayo Vallecano x Valencia

O jogo entre Rayo Vallecano e Valencia hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

Neste domingo, o duelo não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar de maneira online.

Por isso, o Star +, serviço de streaming, está disponível assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Rayo Vallecano x Valencia hoje

Data: 11/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Campo de Vallecas, na Espanha

Onde assistir: Star +

Provável escalação do Rayo Vallecano e Valencia

Escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski, Mario Hernández Fernández, Mario Suárez, Balliu, Cartena Marugán, Garcia, Luengo, Palazón, Nteka, Garciá e Guardiola

Escalação do Valencia: Giorgi Mamardashvili, Diakhaby, Gabriel Paulista, Alderete, Thierry Correia, Hugo Guillamón, Soler, Vázquez, Guedes, Gil e Gómez

Em momento ruim pelo Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano não vence uma partida sequer por mais de cinco rodadas. Por isso, contando com a força da torcida em casa nesta segunda, precisa do resultado pelo confronto se quiser se afastar de vez da zona de rebaixamento. Neste momento, aparece em décimo terceiro lugar com 33 pontos.

Do outro lado, o Valencia tem um desempenho melhor do que o seu rival de hoje. Em nono lugar com 41 pontos, acumula mais de cinco rodadas sem perder uma única vez. Enquanto isso, terá a oportunidade de melhorar o seu saldo mesmo jogando fora de casa e quem sabe, ficar mais próximo das primeiras posições.

Rayo Vallecano x Valencia últimos jogos

Valencia 1 x 1 Rayo Vallecano – 27/11/2021 – Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano 2 x 0 Valencia – 06/04/2021 – Campeonato Espanhol

Valencia 3 x 0 Vallecano – 24/11/2018 – Campeonato Espanhol

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

