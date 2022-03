RB Bragantino x Botafogo-SP: onde assistir e horário hoje (6/03)

RB Bragantino e Botafogo-SP se enfrentam na décima rodada do Paulistão neste domingo, 6 de março, no Estádio Nabi Abi Chedid. Começando às 20h30 (horário de Brasília), onde assistir o jogo de hoje? A transmissão será no Paulistão Play e Premiere.

Onde assistir RB Bragantino x Botafogo-SP ao vivo

A partida entre RB Bragantino x Botafogo-SP vai ser transmitida hoje, 6 de março, no Youtube, streaming Paulistão Play e pay-per-view Premiere, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Paulistão 2022.

O canal do Paulistão no Youtube transmite de graça a partida, enquanto a plataforma do PPV pode ser assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br).

Informações do jogo de hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Adriano de Assis

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir jogo de hoje: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Últimos jogos de RB Bragantino x Botafogo-SP

09/05/2021 – Botafogo-SP 1 x 1 RB Bragantino – Campeonato Paulista

01/08/2020 – RB Bragantino 1 x 1 Botafogo- – Campeonato Paulista

26/07/2020 – RB Bragantino 2 x 0 Botafogo-SP – Campeonato Paulista

Confira como foi o último jogo no Campeonato Paulista.

Escalação de RB Bragantino e Botafogo-SP

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Candido; Artur, Eric Ramires, Jadsom, Leandrinho; Hyoran, Ytalo

Botafogo-SP: Deivity; Marlon Mykaion, Joseph, Joaquim, Tarik, Jean; Dudu, Filipe Soutto, Emerson, Bruno Michel; Tiago Reis

RB Bragantino e Botafogo-SP no Paulista 2022

O RB Bragantino entra em campo neste domingo depois de ser derrotado pelo Palmeiras no último fim de semana do Campeonato Paulista. Agora, busca dar a volta por cima e garantir novamente os três pontos para se manter na parte de cima da tabela, já que está em primeiro lugar no grupo D com 16 pontos.

Enquanto isso, o Botafogo precisa do resultado positivo em seu favor neste domingo se quiser alcançar a classificação até a próxima fase do Paulista. Em terceiro lugar no grupo C, contabiliza 15 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, empatou duas e perdeu também duas. Com a tabela completamente embolada, precisa somar o máximo de pontos necessários.

Jogos do Paulistão hoje

Oito jogos serão realizados neste fim de semana pela rodada. Confira quais são eles e horários.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

