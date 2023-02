Real Madrid pode ser eliminado hoje do Mundial se perder para o Al Ahly?

Entenda o cenário do Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA com o duelo nesta quarta-feira, 8 de fevereiro

O Real Madrid enfrenta o Al Ahly nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, pela semifinal do Mundial de Clubes. Em Rabat, no Marrocos, a bola rola às 16h (Horário de Brasília) na decisão do torneio da FIFA. O elenco espanhol é o favorito na disputa, mas tudo pode acontecer. Se o Real Madrid perder hoje é eliminado do Mundial?

Real Madrid eliminado do Mundial de Clubes se perder

Se perder hoje, Real Madrid não é eliminado do Mundial de Clubes, mas perderá a chance de brigar pelo primeiro lugar do campeonato.

Assim, em caso de derrota para o Al Ahly, o Real Madrid enfrentará o Flamengo em busca do terceiro lugar.

Agora, se o clube espanhol vencer nesta quarta-feira, ele vai jogar contra o Al Hilal na final.

A final do Mundial de Clubes está marcada para sábado, 11 de fevereiro de 2023, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na cidade de Rabat, no Marrocos. A bola vai rolar entre os finalistas às 16h (Horário de Brasília).

O Al Hilal está na final depois de vencer o Flamengo por 3 x 1 na semifinal ontem, com dois gols de pênaltis e um de Vietto na decisão. O elenco da Arábia Saudita aguarda o resultado da semifinal nesta quarta-feira.

O Mundial de Clubes é disputado em mata-mata, onde os embates são em partida única. Em caso de empate na partida, a prorrogação tem início e se a igualdade persistir a decisão nos pênaltis é que define o campeão.

A premiação dada ao campeão é de R$ 25,5 milhões (o mesmo que US$ 5 milhões), enquanto o vice-campeão fica com R$ 20,4 milhões.

Disputa do terceiro lugar

O Flamengo vai brigar pela medalha de bronze no próximo sábado contra o perdedor da semifinal entre Real Madrid e Al Ahly. O jogo está marcado para sábado, 11 de fevereiro, ao meio dia e meio (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

Na edição passada, o Al Ahly venceu o Al Hilal e ficou em terceiro lugar.

Como manda o chaveamento, os dois perdedores da semifinal disputam o terceiro e o quarto lugar. Além da medalha de bronze, o terceiro colocado fica com a premiação no valor de R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões).

Flamengo x Real Madrid / Al Ahly

Sábado, 11 de fevereiro de 2023 às 12h30(Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, CazéTV e FIFA+

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo Real Madrid e Al Ahly nesta quarta será transmitido no SporTV e nas plataformas GloboPlay, CazéTV e no FIFA Plus ao vivo.

Sem transmissão na TV aberta, o canal do SporTV é quem exibe a partida do Mundial de Clubes nesta quarta para todos os estados do Brasil. Porém, a emissora só está disponível entre as operadoras de TV por assinatura.

A opção para quem gosta de assistir online é o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. O serviço está disponível somente para assinantes que poderão ver a retransmissão com imagens do SporTV.

Para assistir de graça no celular ou computador o torcedor pode ligar no CazéTV, tanto no Youtube como na Twitch, além do FIFA+ no site (www.fifa.com) de graça.

