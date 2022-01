Real Madrid vende Barça e vai à final da Supercopa da Espanha

O Real Madrid é quem está na final da Supercopa da Espanha em 2022. Após vencer o Barcelona por 3 a 2 nesta quarta-feira, 12/01, o time merengue confirmou a participação na decisão do torneio. Agora, espera para saber quem será o vencedor entre Bilbao e Atlético de Madrid para enfrentar na final da Supercopa da Espanha no domingo.

Real Madrid vai jogar a final da Supercopa da Espanha 2022

O Real Madrid é quem está na final da Supercopa da Espanha. Em jogo realizado em Riade, na Arábia Saudita, no King Fahd Stadium, contra o Barcelona em 12/01, os merengues carimbaram o passaporte para disputar mais uma final da competição espanhola, em busca do 12º título.

Primeiro tempo

Como esperado, o El Clasico contou com grandes emoções e muita disputa nos gramados por ambos os lados. O Real foi o primeiro a ter a boa chance com Benzema, batendo para fora na finalização. Depois, Asensio e Vinícius Junior buscaram o ataque, mas foram detidos por Ter Stegen.

A melhor chance do Real nos minutos iniciais aconteceu aos 18 minutos em arrancada de Benzema, com passe para Vini e, em chute para Asensio, o espanhol acabou mandando a bola por cima do gol de Ter Stegen.

Não demorou para o gol do time merengue sair. Aos 24 minutos, Vini Jr. acertou as redes do goleiro culé de canhota para abrir o placar.

A resposta veio com Luuk De Jong e Dembele em dois lances de perigo, mas sem sucesso. Enquanto o Real Madrid buscava segurar o resultado e se aproximar ao segundo gol, o Barcelona se mostrava cada vez mais ofensivo, até De Jong acertar de vez o gol de Courtois aos 41. Em erro de Militão, o brasileiro foi tirar a bola mas acabou dando no pé do holandês, que acertou em cheio as redes.

No finalzinho da etapa, a partida ficou equilibrada e seguiu para o intervalo sem muitas emoções.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Barcelona voltou melhor, incomodando a defesa do Real e pressionando a zaga adversária em todos os momentos possíveis. De Jong, Pedri e Dembele tiveram boas chances, mas não conseguiram ampliar o resultado.

O Real só conseguiu reagir a partir dos 20 minutos, com a entrada de Rodrygo. Benzema tentou aos 23 e carimbou a trave. Três minutos depois, acertou em cheio a área de Ter Stegen ao aproveitar a sobra de Carvajal de cara para o gol.

Mesmo atrás do placar, o Barça fez de tudo com os seus jogadores em campo para igualar o placar. E conseguiu aos 38 minutos com Ansu Fati, jovem que saiu do banco para melhorar o desempenho do grupo catalão. Com 2 a 2 no resultado, a prorrogação foi necessária.

Prorrogação

Com a igualdade em campo, os dois tempos de prorrogação foram necessários. Dessa maneira, o Barcelona começou pressionando e conseguiu assustar a defesa adversária, mas não o necessário para ampliar. Foi então que, aos 7 minutos do primeiro tempo, o Real acertou no contra-ataque, Casemiro avança para Rodrygo, passa para Vini Junior e, em belo passe, o uruguaio acerta as redes de Ter Stegen.

No segundo tempo, o Real foi melhor e conseguiu se segurar para não deixar o Barça tentar virar o jogo. Ansu Fati chegou bem aos 15 de bicicleta, mas acabou mandando para fora. Rodrygo respondeu um minuto depois, sem sucesso.

No acréscimos, o Real Madrid conseguiu se segurar e, sob o placar de 3 a 2, o Real Madrid se garantiu na final da Supercopa da Espanha em 2022.

Quais times são campeões da Supercopa da Espanha?

Dez times espanhóis já conquistaram o troféu da Supercopa da Espanha na história. A competição reúne os vencedores da Copa do Rei e Campeonato Espanhol das últimas temporadas. No entanto, desde 2020/21, por conta da pandemia do Covid-19, a entidade optou por convocar os finalistas da Copa do Rei, o campeão e vice da La Liga para disputar.

O maior vencedor atualmente é o Barcelona, com 13 títulos depois de ganhar em 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018. Em segundo está o Real Madrid, muito próximo de empatar com o time mineiro contabilizando 11 taças entre os anos de 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019–20.

Outros oito times também aparecem no ranking, muito atrás do esperado com três, dois e um título para cada um.

Barcelona – 13 títulos (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018)

Real Madrid – 11 títulos (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019–20)

Deportivo La Coruña – 3 títulos (1995, 2000, 2002)

Athletic Bilbao – 3 títulos (1984, 2015, 2020–21)

Atlético de Madrid – 2 títulos (1985, 2014)

Valencia – 1 título (1999)

Zaragoza – 1 título (2004)

Sevilla – 1 título (2007)

Mallorca – 1 título (1998)

Real Sociedad – 1 título (1982)

Quando será a final da Supercopa da Espanha em 2022?

A grande final da Supercopa da Espanha será no próximo domingo, 16 de janeiro, com os dois finalistas se enfrentando no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, sem horário definido.

O canal ESPN Brasil vai realizar a transmissão ao vivo do confronto pela TV por assinatura, enquanto o Star + realiza a retransmissão pelo aplicativo.

Leia também:

Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica