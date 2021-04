Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao clássico espanhol hoje (10/04)

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado (10) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes brigam pela segunda posição da competição, tentando alcançar o líder. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Real Madrid x Barcelona: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar com sessenta e três pontos, o Real segue vivo na briga pela liderança do Campeonato Espanhol, além de disputar o segundo lugar com o seu maior rival, o Barcelona, adversário neste clássico de hoje. Então, não pode contar com Sergio Ramos, Varane, Hazard e Carvajal.

Enquanto isso, o Barcelona em em segundo lugar com sessenta e cinco. Se vencer hoje, dorme na liderança da competição, ultrapassando o Atléti por um ponto. Por fim, não possui Ansu Fati e Neto estão fora, enquanto Piqué e Sergi Roberto retornam para a convocação.

Últimos jogos

O Barcelona entrou em campo pela última vez na segunda-feira (05) em partida da 29ª rodada do Campeonato Espanhol contra o Real Valladolid, vencendo em 1 a 0.

Do outro lado, o Real Madrid jogou na terça-feira (06) contra o Liverpool pelas quartas de final da Champions League em casa, vencendo por 3 a 1.

Prováveis escalações de Real Madrid x Barcelona

Provável Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militão, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Benzema.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Araujo, De Jong, Lenglet, Mingueza; Alba, Busquets, Dest; Dembelé, Messi, Griezmann.

