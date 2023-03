Jogo do Real Madrid x Barcelona hoje: onde assistir a semifinal da Copa do Rei (02/03)

Jogo do Real Madrid x Barcelona hoje: onde assistir a semifinal da Copa do Rei (02/03)

Alerta de El Clásico na programação! O Real Madrid recebe o Barcelona quinta-feira, 02 de março, pelo primeiro jogo da semifinal na Copa do Rei. O Estádio Santiago Bernabéu será o palco do jogo do Real Madrid hoje, com início marcado às 17h (Horário de Brasília) na capital espanhola.

Este é apenas o primeiro jogo da semifinal. O jogo de volta será disputado em 05 de abril, na quarta-feira.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid e Barcelona na Copa do Rei hoje tem transmissão na ESPN às 17h.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal exibe o El Clásico nesta quinta-feira ao vivo na programação da TV por assinatura dos torcedores.

O clássico espanhol não vai passar na TV aberta. Apenas a ESPN é a detentora dos direitos de transmissão do campeonato de futebol internacional.

Você deve entrar em contato com o seu operador para obter os canais ESPN na programação da sua TV paga.

TV fechada: ESPN

Online: Star Plus

+ Confira a tabela de maiores campeões do Campeonato Espanhol

Como assistir Real Madrid e Barcelona online hoje

Além da TV, também dá para assistir o jogo do Real Madrid pela internet. O Star Plus, serviço de streaming da Disney por assinatura, está disponível como a principal opção do torcedor.

É necessário ser assinante para ter acesso ao catálogo do Star+. Acesse o site da empresa (www.starplus.com), conecte-se, descubra os pacotes disponíveis e escolha o melhor ao seu bolso.

Quem já é membro da plataforma pode baixar o aplicativo no celular ou outros dispositivos móveis, inserir o email e a senha de membro e assistir à vontade como e onde quiser.

Escalações:

O goleiro Courtois está de volta. Alaba e Mendy seguem fora por lesões.

Christensen se tornou dúvida nas últimas horas para o Barcelona. Já Dembele, Pedri e Robert Lewandowski seguem fora.

Provável escalação do Real Madrid hoje: Courtois; Nacho, Rudiger, Militão, Carvajal; Modric, Kroos, Valverde; Vini Júnior, Benzema e Asensio.

Provável escalação do Barcelona hoje: Ter Stegen; Sergi Roberto, Marcos Alonso (Christensen), Araújo, Balde; De Jong, Kessie, Busquets; Raphinha, Gavi e Ferran Torres.

+ História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba

Quem ganhou mais partidas entre Real Madrid e Barcelona?

O clássico do futebol espanhol El Clásico já foi disputado entre Real Madrid e Barcelona em 251 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. O elenco merengue acumula 102 vitórias, com 51 empates e 98 vitórias para os culés.

No quesito gols, o Real Madrid também leva a melhor com 422 contra 412 do Barcelona.

O último encontro entre os dois aconteceu este ano, na temporada atual, pela final da Supercopa da Espanha, no Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita. Por 3 a 1, o Barcelona venceu a partida e conquistou o título.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Quando é o jogo de volta na Copa do Rei?

Barcelona e Real Madrid vão disputar o jogo de volta na semifinal da Copa do Rei na quarta-feira, 05 de abril, no Estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.

Com início às 17h (Horário de Brasília), as equipes disputam o segundo jogo da semifinal. Quem vencer está na final da Copa do Rei, o principal torneio de futebol na Espanha.

O confronto será transmitido também na ESPN e Star Plus para todo o Brasil.

Leia também

Conheça a história da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira