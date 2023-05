Real Madrid x Osasuna: onde assistir final da Copa do Rei 2023 hoje

Em partida única, o vencedor é o campeão da Copa do Rei na temporada do futebol

Quem vai ser o grande campeão da Copa do Rei? Real Madrid e Osasuna disputam a final no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, neste sábado, 06 de maio, às 17h (Horário de Brasília). Onde assistir a final da Copa do Rei 2023 hoje e as possíveis escalações você confere no texto a seguir.

O Real Madrid pode conquistar o 20º título enquanto o Osasuna busca o primeiro.

Quem vai transmitir a final da Copa do Rei 2023 hoje?

A ESPN transmite na TV paga a final da Copa do Rei 2023 entre Real Madrid e Osasuna neste sábado. O duelo tem início às 17h, horário de Brasília, no Estádio Olímpico de La Cartuja.

Quem é cliente das operadoras de televisão paga como a Sky, Claro, Oi e a Vivo assiste a final de qualquer estado do Brasil sem maiores problemas. Sintonize o canal no seu televisor e curta a disputa pelo título espanhol.

Em Sevilla a partida terá início às 22h, horário local, já que a cidade espanhola está 5 horas à frente de Brasília, capital federal.

Como assistir Real Madrid online hoje?

A final da Copa do Rei 2023 tem transmissão no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Assista a partida ao vivo pelo computador ou aplicativo do celular, tablet, smartv e videogames.

Por mês, o torcedor deve pagar R$ 40,90 para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes ao vivo. Não dá para assistir de graça.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla

Onde assistir final da Copa do Rei 2023 hoje: ESPN e Star Plus

O que acontece em caso de empate?

Se Real Madrid e Osasuna não saírem do zero a zero ou qualquer outro placar de empate a prorrogação será iniciada assim que o juiz apitar o fim do segundo tempo. O regulamento prevê dois tempos de 15 minutos entre os times, onde quem marcar mais gols fica com o título.

Se a igualdade permanecer mesmo com a prorrogação, aí a disputa de pênaltis será realizada. Os técnicos escolhem os jogadores para as cobranças e aí quem fizer mais gols leva a taça para casa.

Escalações de Real Madrid x Osasuna

É decisão da Copa do Rei. O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, deve utilizar os titulares mesmo com o compromisso na próxima terça-feira, na semifinal da Liga dos Campeões.

Do outro lado, o Osasuna também entra em campo completo. Nacho Vidal é a única baixa.

Real Madrid: Courtois; Camavinga, Alaba, Militão, Carvajal; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo, Vini Júnior e Benzema.

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Aridane Hernández, David Garcia, Juan Cruz; Moi Gómez, Lucas Torró, Oroz; Ezzalzouli, Budimir e Ávilla.

📸🏆 Karim Benzema posing with Osasuna's captain and the Copa del Rey trophy. pic.twitter.com/gyIhNW5tzI — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 5, 2023

Maiores campeões da Copa do Rei

Disparado, o Barcelona é o maior campeão da Copa do Rei na história. São 31 títulos conquistados ao longo das edições do torneio de futebol espanhol.

Barcelona - 31 títulos

1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021

Athletic Bilbao - 23 títulos

1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1942, 1943, 1944, 1949, 1954, 1955,1957, 1968, 1972 e 1984

Real Madrid - 19 títulos

1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011 e 2014

Atlético de Madrid - 10 títulos

1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 e 2013

Valencia - 8 títulos

1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 e 2019

Real Zaragoza - 6 títulos

1964, 1966, 1986, 1994, 2001 e 2004

Sevilla - 5 títulos

1935, 1939, 1948, 2007 e 2010

Espanyol - 4 títulos

1929, 1940, 2000 e 2006

Real Unión - 4 títulos

1913, 1918, 1924 e 1927

Real Sociedad - 3 títulos

1909, 1987 e 2020

Betis - 3 títulos

1977, 2005 e 2022

La Coruña - 2 títulos

1995 e 2002

Arenas Club - 1 título

1919

Mallorca - 1 título

2003

