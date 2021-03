Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir e possíveis escalações (01/03)

Encerrando a 25ª rodada do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta segunda-feira (01) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano. Se vencer, equipe de Zidane assume a vice-liderança com cinquenta e cinco pontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Real Madrid x Real Sociedad: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes?

Em terceiro lugar com cinquenta e dois pontos, o time do Real Madrid busca recuperar a vice-liderança depois que o Barcelona venceu na rodada e destronou o time comandado por Zidane. Agora, se vencer, será novamente o vice. Dessa maneira, para o confronto desta segunda, o clube merengue não tem Hazard, Sergio Ramos, Benzema, Carvajal e Militão.

Por outro lado, o Real Sociedad aparece em 5ª posição com quarenta e um. Tentando retomar o seu lugar na parte de cima da tabela, o time visitante precisa vencer de qualquer maneira. Assim, no jogo de hoje, Merino, Illarramendi, Sangalli, Moyá e Zaldua não aparecem na convocação oficial.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Vazquez, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Mariano.

Possível Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Zubeldia, Monreal, Gorosabel; Januzaj, David Silva, Guridi; Oyarzabal, Portu, Isak.

Últimos jogos de Real Madrid e Real Sociedad

Ambas as equipes entraram no campo no meio da semana em disputas por competições internacionais. Na quarta-feira (24), o Real venceu a Atalanta por 1 a 0 pelo jogo de ida das oitavas na Champions.

Enquanto isso, o Real Sociedad ficou no empate sem gols na quinta (25) contra o Manchester United e perdeu a vaga para as oitavas da Liga Europa.

Sorteio da Liga Europa: veja os confrontos das oitavas de final