Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo (14/02)

Real Madrid e Valencia se enfrentam neste domingo (14), às 12h15, no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, o time comandado por Zidane assume a vice-liderança com quarenta e nove pontos. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, a partir das 12h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Real Madrid x Valencia

O time do Real aparece com muitos desfalques. Na lista constam Hazard, Marcelo, Sergio Ramos, Militão, Rodrygo, Valverde e Odriozola. Entretanto, o técnico Zidane pode contar novamente com Kroos, Carvajal e Lucas Vázquez.

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Carvajal, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Benzema, Vinicius Jr, Vazquez.

Em entrevista coletiva, o técnico Javi Gracia confirmou que Carlos Soler está disponível para jogar. Já Hugo Guillamón é desfalque nesta rodada.

Possível Valencia: Domenech; Paulista, Correia, Ferro, Gayá; Soler, Racic, Wass, Guedes; Vallejo, Gómez.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, o fim de semana traz jogos pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. Então, confira todos os jogos e horários.

Celta de Vigo 3 x 1 Elche

Granada 1 x 2 Atlético de Madrid

Sevilla 1 x 0 Huesca

Eibar 1 x 1 Real Valladolid

Barcelona 5 x 1 Alavés

Getafe x Real Sociedad – 10h

Levante x Osasuna – 14h30

Villarreal x Betis – 17h

Cádiz x Ath. Bilbao – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar com quarenta e seis pontos, o Real Madrid pode assumir novamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol se vencer o confronto deste domingo. Ao ser desbancado pelo Barcelona, o time merengue quer seguir vivo na briga pelo topo. Por fim, enfrenta a Atalanta nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Valencia está em 12º com vinte e quatro pontos. Com o propósito de garantir vaga em competições para a próxima temporada, a equipe visitante tem que somar pontos se quiser subir na classificação. Assim, venceu cinco jogos, empatou nove e perdeu oito.