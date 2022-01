Real Sociedad x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações – 08/01

Equipes precisam do resultado neste sábado para subir na classificação do Campeonato Espanhol

Real Sociedad x Celta de Vigo se enfrentam pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, 08/01, a partir das 12h15 (horário de Brasília), em partida no Estádio Anoeta. Confira onde vai passar o confronto ao vivo tanto na TV como no online.

Onde assistir Real Sociedad x Celta de Vigo: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Espanhol ao vivo neste sábado.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, cidade de San Sebastián, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em sétima posição do Campeonato Espanhol com 30 pontos, o Real Sociedad busca a parte de cima da classificação enquanto busca melhorar o seu desempenho em campo. Na última rodada, empatou com o Alavés, marcou um ponto após ficar sem vencer por mais de quatro rodadas. Por fim, coleciona oito vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, o time do Celta de Vigo aparece em 12º lugar com 23 pontos depois de vencer seis confrontos, empatar outros cinco e perder oito. Diferente da temporada passada, o elenco de Eduardo Coudet este ano não consegue mostrar bons resultados, enquanto espera conquistar uma vaga em torneios internacionais.

Escalações de Real Sociedad x Celta de Vigo:

Fernández, Monreal e Barrenetxea não podem jogar o jogo de hoje pelos anfitriões.

Do outro lado, Tapia, Solari e Blanco estão indisponíveis.

Real Sociedad: Remiro; Rico, Le Normand, Elustondo, Zaldua; Guevara, Silva, Merino; Adnan Januzaj, Isak, Oyazarbal

Celta de Vigo: Dituro; Mallo, Aidoo, Araújo, Galán; Nolito, Méndez, Suárez, Cervi; Aspas, Santi Mina

