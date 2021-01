Remo x Vila Nova (30/1): onde assistir e escalações da final da Série C

Remo x Vila Nova se enfrentam neste sábado (30), pelo segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D. Logo depois de vencer o primeiro duelo da final por 5 a 1, os goianos estão com uma mão na taça. A bola rola às 17h, no Estádio Mangueirão.

Onde assistir Remo x Vila Nova ?

A partida entre Remo x Vila Nova não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a DAZN exibe o confronto na TV fechada, com cobertura ao vivo a partir das 17h.

+ Saiba quem são os campeões brasileiros da Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Fredson, Gilberto Alemão e Lailson; Júlio Rusch e Lucas Siqueira; Wallace, Gedoz, Tcharlles e Salatiel.

Vila Nova: Fabrício; Celsinho, Donato, Saimon e Adalberto; Yuri, Pablo, Dudu e Alan Mineiro; Gilsinho e Henan.

Como Remo e Vila Nova chegam para o jogo?

Logo depois de se classificar em primeiro do grupo B, do Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo garantiu vaga na final da competição. No entanto, no primeiro duelo, a equipe paraense perdeu o confronto por 5 a 1, fora de casa, e precisa de uma goleada para ficar com o título. No entanto, mesmo que não conquiste o caneco, a equipe está garantida na próxima segunda divisão do Brasileiro.

Já os goianos estão com uma mão na taça. Após se classificar em primeiro do grupo A, a equipe do Vila garantiu vaga na decisão do campeonato, e jogando em casa, venceu o primeiro duelo por 5 a 1. Com a goleada, o time está com uma mão na taça, e pode perder por até três gols de diferença, que fica com o caneco da terceira divisão.