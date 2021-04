River Plate x Colón: como assistir e horário do jogo de hoje – 11/4

River Plate e Colón se enfrentam neste domingo (11), às 21h (horário de Brasília), na 9ª rodada do Campeonato Argentino. Jogando em casa, no Monumental de Nuñez, Los Millionarios vão em busca dos três pontos contra o líder do grupo para se firmarem dentro do G-4. Por outro lado, os Sabaleros lideram a chave com seis pontos de vantagem. A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil, então veja onde assistir.

Onde assistir River Plate e Colón?

A Fox Sports exibe o confronto entre River Plate e Colón, válido então pela 9ª rodada do Campeonato Argentino, com exclusividade para o Brasil. A partida na tv fechada será a única opção para acompanhar o jogo na televisão.

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

Onde e quando será River Plate e Colón?

O Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, recebe o confronto entre River Plate e Colón neste domingo (11), mas a partir das 21h (horário de Brasília), válido pela 9ª rodada do Campeonato Argentino.

Los Millionarios chegam para o confronto após engatarem quatro jogos sem derrotas no campeonato local. No entanto, venceu apenas um jogo e empatou os outros três. Com 12 pontos, o River está na quarta posição do Grupo A, a oito pontos do líder Colón, e tem três vitórias, três empates e então duas derrotas no campeonato.

Os Sabaleros lideram com tranquilidade a competição. A equipe tem seis pontos de vantagem para o San Lorenzo, segundo colocado, e está invicta no torneio. Em oito jogos, o time venceu então seis e empatou em duas ocasiões. No último confronto, a equipe ficou então no 0 a 0 com o Argentino Juniors.

Jogos do Campeonato Argentino hoje

Godoy Cruz x Arsenal de Sarandi – 11h

Argentino Juniors x Central Cordoba – 14h

Patronato x Gimnasia – 14h

Rosario x Banfield – 16h15

Union Santa Fé x Boca Juniors – 18h30

River Plate x Colón – 21h

+ Sorteio da Libertadores 2021: veja como ficaram os grupos