Roma é campeã da Conference League e vai disputar a Liga Europa 2023

Equipe da Roma quebra jejum de 14 anos sem títulos ao conquistar o troféu da primeira edição do torneio da UEFA

A Roma é a campeã da Liga Conferência 2022! O elenco italiano venceu o Feyenoord nesta quarta-feira, 25 de maio, por 1 x 0, no Air Albânia Stadium, na Albânia, pela final da primeira edição do novo torneio da UEFA. Confira como foi a conquista do título que consagrou a Roma a primeira campeã da Conference League.

Roma é campeã da Conference League 2022

A Roma é a campeã da Conference League em 2022. O elenco comandado por José Mourinho levanta o seu primeiro troféu da UEFA depois de vencer o Feyenoord nesta quarta, no Air Albânia Stadium, na Albânia, por 1 x 0.

O grupo conquistou apenas a Taça das Cidades com Feiras em 1961. A equipe italiana garantiu o direito de jogar a Conference League depois de se classificar por sua posição na tabela na temporada passada.

Sob o comando do técnico José Mourinho, a Roma foi para campo com a seguinte escalação: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo e Abraham.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA CONFERENCE LEAGUE

O clima de final tomou conta do Air Albânia Stadium. Torcedores italianos montaram um belíssimo mosaico para apoiar a Roma, enquanto os holandeses soltaram a garganta para cantar em sintonia em prol do Feyenoord.

A partida começou equilibrada, com posse de bola e sem grandes disputas. Ambos os times demoraram para pegar no tranco e consequentemente tentar a primeira oportunidade. Para piorar a situação para a Roma, Mkhitaryan deixou o campo aos 16 minutos após lesionar-se. Sergio Oliveira entrou em seu lugar.

Até os 20 minutos, nenhuma agressividade das equipes em campo, sem fazer os goleiros trabalharem.

A equipe da Roma, entretanto, utilizou bem a sua primeira boa chance real que teve e foi certeira. Zaniolo aproveitou o lançamento de Mancini na área e, após a falha do zagueiro Trauner, encheu as redes do goleiro Bijlow.

GOAL ROMA ZANIOLO

Zaniolo é CRAQUE pic.twitter.com/JJ0VJIbdAy — 𝙲𝙵¹¹ 💙🇧🇼 (@Angelinhojr) May 25, 2022

Na reta final do primeiro tempo, os dois procuraram o ataque em todos os momentos, mostrando melhora significativa. A melhor oportunidade do Feyenoord saiu aos 40 minutos com Kokcu, parando no goleiro Rui Patrício.

Nos acréscimos, o elenco holandês seguiu pressionando os italianos, mas os adversários conseguiram se fechar muito bem para evitar o empate.

A partir dos 30 minutos, a equipe de José Mourinho tomou pressão total do Feyenoord, mantendo-se na parte de trás do campo.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA CONFERENCE LEAGUE

O segundo tempo da final foi completamente diferente. A partida começou quente, com chutes e boas oportunidades dos dois lados.

Isso porque o Feyenoord voltou do vestiário determinado a empatar a partida e quem sabe virar para conquistar o título. Com apenas 1 minuto, Til aproveitou a sobra após a bola bater na trave, mas Rui Patrício apareceu para bloquear o gol.

Ainda sobrou tempo para a checagem de pedido de pênalti para o Feyenoord, mas o VAR analisou e nada foi marcado. Aos 15 minutos, Ibañez conseguiu travar e desviar a bola de Dessers dentro da área para evitar o gol de empate. Até aqui, a equipe da Roma mostrou certa dificuldade em manter bom desempenho.

A Roma reagiu aos 25 minutos com Abraham, mas foi detido por Bijlow. Depois, aos 27, os italianos assustaram novamente o goleiro após escanteio. Veterout ficou com a sobra e bateu de pé direito, com o goleiro espalmando.

Dessers, Linssen e Sinisterra conseguiram levar perigo até os italianos na reta final, mas foram bloqueados pela defesa. Aos 40, a Roma teve o primeiro lance perigoso com Pellegrini em cruzado. O goleiro Bijlow, entretanto, espalmou a bola e afastou o perigo.

Cinco minutos de acréscimos foram dados. É tudo ou nada para as equipes na final da primeira edição do torneio da UEFA. A Roma seguiu se defendendo, enquanto o Feyenoord levou até o goleiro para a área rival para tentar empatar, mas nada feito.

Por 1 x 0, a equipe da Roma levantou o caneco depois de 14 anos de jejum.

🏆 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2022

Quantos títulos a Roma tem?

A equipe da Roma contabiliza 17 títulos conquistados ao longa da sua história.

São três títulos do Campeonato Italiano, nove da Copa da Itália, dois da Supercopa da Itália, um da Conference League e a Taça das Cidades com Feiras em 1961. Em 1951, a equipe italiana também venceu a segunda divisão do Campeonato Italiano.

Este é o primeiro título da Roma em torneios da UEFA. Também é o primeiro do clube desde 2008

O que ganha o campeão da Conference League 2022?

A equipe da Roma garante o título de campeão da Conference League, o belíssimo troféu entregue pela UEFA e o mais importante de todos os prêmios: a vaga para disputar a fase de grupos da Liga Europa na temporada que vem.

Idealizada pela UEFA, a taça da Conference League possui 57,5 cm de altura e peso de 11 kg, composta por 32 espinhos hexagonais, que servem para representaras equipes na fase de grupos, retorcido e curvado a partir da base.

A competição também prevê uma grande premiação em dinheiro aos cofres do clube. €5 milhões, cerca de R$25 milhões, serão entregues ao campeão, enquanto os vice-campeões recebem pouco mais de 15 milhões, de acordo com o portal ESPN.

Além disso, a UEFA também entrega 40 medalhas de ouro ao campeão e 40 de prata para o vice.