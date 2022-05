Liverpool x Real Madrid: onde assistir a final da Champions 2022?

Faltam quatro dias para a final mais esperada da Europa. Liverpool e Real Madrid enfrentam-se no sábado, 28 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), no Stade de France, localizado em Saint-Denis, na França. Veja onde assistir a final da Champions League.

Onde assistir a final da Champions?

A disputa entre Liverpool x Real Madrid será transmitida tanto pela TV Fechada, pelo canal da TNT Sports, quanto pela TV Aberta , pelo SBT. A emissora aberta tem transmitido os principais jogos da Champions League, e não irá deixar de fora a grande final da competição.

Outra opção para os torcedores é acompanhar as transmissões online. Mas, por onde assistir a final da Champions na internet?

O canal de streaming da HBO Max também fará a transmissão da Champions League. A plataforma tem transmitido as partidas do maior torneio de futebol europeu desde o começo da competição e, tal fato, se tornou uma vantagem para a plataforma online.

Para assistir a final da Champions pelo HBO Max, no entanto, o torcedor precisa pagar a mensalidade da plataforma, a um preço de R$ 19,90. O acesso ao streaming pode ser tanto pela Smart TV, quanto pelo computador, celular e outros dispositivos móveis.

Onde assistir a final da Champions League na internet de graça?

A final entre Liverpool x Real Madrid será exibida em canal aberto pelo SBT e o sinal também será transmitido pelo Youtube da emissora. Assim, o torcedor que preferir acompanhar a partida pelo celular ou pelo computador, terá essa opção de assistir a final da Champions League pela internet e de graça.

Final da Champions League 2022: Liverpool x Real Madrid

Maior campeão da Champions League e atual campeão da Liga Espanhola, o Real Madrid briga pelo seu 14º título na competição. A liderança no ranking está longe de ser tirada, uma vez que o segundo time com mais troféus acumula um total de sete, quase metade das conquistas do time espanhol.

No entanto, quem vê pensa que está fácil para o Real Madrid. O time merengue teve trabalho para chegar a final. Os jogos das oitavas, quartas e semifinal foram construídas no fim da partida, chegando à prorrogação nas duas últimas fases.

Já no caso do Liverpool, de pouquinho em pouquinho, cada vitória vai fazendo a diferença. O time inglês chega à partida de decisão disputando pelo 7º título da Champions. Ao contrário do Real, não teve dificuldades nas fases de mata-mata e acabou derrotando o Inter de Milão, o Benfica e o Vilarreal para chegar à fase final.

E, se essa disputa está acirrada esse ano, é preciso ficar atento em como funciona e onde assistir a prorrogação na final da Champions League.

Vale lembrar que o critério de gol fora não é mais válido na competição. Assim, os dois clubes se enfrentam em tempo normal de jogo. Se após os 90 minutos o placar estiver empatado, o jogo é levado para dois tempos de 15 minutos. Sem haver desempates, os torcedores deverão assistir mais uma final histórica disputada nos pênaltis.

A última vez que os dois times se enfrentaram na final da Champions League foi em 2018, em Kiev, na Ucrânia. O time espanhol levou a melhor em cima do Liverpool, vencendo-o por 3×1.

Onde vai ser a final da Champions 2022?

A final da Champions League será no Stade de France, na cidade de Saint-Denis, na França e deverá receber ao menos 80 mil torcedores para acompanhar a grande partida entre Liverpool x Real Madrid. O time inglês joga em busca do 7º título na competição, enquanto o Real busca o seu 14º.

Mas, até o início de 2021, não era esse o acertado pela UEFA. A partida de decisão da Champions League 2022 seria decidida em São Petersburgo, na Rússia. Mas, devido à guerra na Ucrânia, a Rússia foi proibida de sediar a final.

Os dois países já vinham em conflito há algum tempo, mas o que definiu a mudança de local da final da Champions League 2022 foi o fato da Rússia invadir o território ucraniando e dar início a guerra.

Vários países ao redor do mundo pressionam a Rússia com o objetivo de dar fim à guerra. Uma das sanções foi, justamente, a proibição de sediar a final da Champions.

A represália representa um grande prejuízo econômico, uma vez que o evento é conhecido por movimentar bilhões de dólares todos os anos. A Champions League é uma das competições com maior audiência em todo o mundo.

#UCLfinal week is here! 👊 Who will lift the trophy in Paris? pic.twitter.com/b11Dr7qdfR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 23, 2022

Quem foi o campeão da Liga dos Campeões em 2021?

Em 2021, o campeão da Champions League foi o Chelsea. Em uma final totalmente inglesa, o Chelsea acabou levando a melhor em cima do Manchester City, vencendo-o por 1×0 e conquistando o segundo título na história do time.

O primeiro troféu da Champions conquistado pelo time inglês foi em 2012, quando venceu o Bayern de Munique, time de peso na competição, com 6 títulos em sua história. A partida em questão foi levada para os pênaltis, encerrando com o placar sendo: Chelsea 1(4) x 1(3) Bayern de Munique.

Liverpool x Real Madrid: estatísticas da partida

– O ala do Real Madrid Vinícius Júnior esteve diretamente envolvido em nove gols na UEFA Champions League nesta temporada (três gols, seis assistências) – o último jogador sul-americano a estar diretamente envolvido em 10+ em uma única campanha na competição com 21 anos ou menos foi Lionel Messi em 2008-09 (14 – nove gols, cinco assistências).

– Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, poderá fazer a sua terceira presença numa final da UEFA Champions League. Com 23 anos e 233 dias no dia da final deste ano, ele seria o segundo jogador mais jovem da história da competição a disputar três finais, depois de Alessandro Del Piero em 1998 (23y 192d), enquanto o lateral-direito poderia ser o mais jovem a iniciar três dessas finais, superando Thomas Müller (23a 254d).

– Karim Benzema marcou 15 golos pelo Real Madrid na UEFA Champions League esta temporada, apenas dois atrás do recorde de todos os tempos numa única campanha na Taça dos Campeões Europeus/UEFA Champions League (17, Cristiano Ronaldo em 2013-14). Se marcar neste jogo, Benzema também se tornaria o terceiro melhor marcador da história das duas competições (atualmente empatado com Robert Lewandowski em 86), atrás de Cristiano Ronaldo (140) e Lionel Messi (125).

– Desde o início da temporada 2017-18, Mohamed Salah marcou 33 gols e deu 11 assistências pelo Liverpool na UEFA Champions League – apenas Robert Lewandowski (55) e Kylian Mbappé (47) estiveram diretamente envolvidos em mais gols. Neste período, Salah é um dos dois únicos jogadores com mais de 30 gols e mais de 10 assistências na competição, junto com Lionel Messi.

O avançado do Real Madrid Karim Benzema, que completará 34 anos e 160 dias no dia do jogo, seria o segundo jogador mais velho a marcar numa final da UEFA Champions League, depois de Paolo Maldini pelo AC Milan em 2005 (36y 333d, também x Liverpool). Benzema abriu o placar com uma vitória por 3 a 1 na última vez que essas duas equipes se enfrentaram na final da competição, em 2018.

– Jordan Henderson pode fazer sua 50ª partida na UEFA Champions League pelo Liverpool (atualmente com 49), o que o levaria a se juntar a Jamie Carragher (80), Steven Gerrard (73) e Phil Neal (57) como os únicos jogadores ingleses a chegar a 50 jogos pelo os Reds na Taça dos Campeões Europeus/UEFA Champions League.

– O Real Madrid tem cinco jogadores diferentes em seu elenco com mais de 100 jogos na UEFA Champions League (Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo e David Alaba) – eles podem se tornar o primeiro time a nomear um onze inicial para uma final com quatro ou mais diferentes jogadores que fizeram um século de aparições na competição. O mais atual é três, que também foi pelo Real Madrid na final de 2018 (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sergio Ramos).

– O avançado do Liverpool, Mohamed Salah, marcou 33 golos sob o comando de Jürgen Klopp na UEFA Champions League; apenas três jogadores já marcaram mais enquanto jogavam com um único treinador na história da competição – Lionel Messi sob Pep Guardiola (43), Ruud van Nistelrooy sob Sir Alex Ferguson (35) e Thierry Henry sob Arsène Wenger (35).

– O Liverpool permitiu menos sequências adversárias de mais de 10 passes ininterruptos por jogo do que qualquer outro time na UEFA Champions League nesta temporada (4,1). Além disso, apenas o Ajax (7,4) – que foi eliminado nas oitavas de final – permitiu menos passes da oposição por ação defensiva do que o Liverpool (8,5) neste período.

– Carlo Ancelotti quer ganhar a UEFA Champions League pela quarta vez; a mais por qualquer treinador na história da competição (depois de 2002-03 e 2006-07 com o AC Milan e 2013-14 com o atual clube Real Madrid). Ancelotti ergueu o troféu em três das suas últimas quatro finais da UEFA Champions League, mas não conseguiu fazê-lo frente ao Liverpool em 2004-05 com o AC Milan (perdeu por 2-3 nos penalties).

– O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, defrontou o Real Madrid mais vezes do que qualquer outro adversário na UEFA Champions League (9), vencendo apenas três desses jogos (2E 4D). Entre as equipes que enfrentou pelo menos três vezes na competição, contra nenhum outro adversário Klopp tem uma porcentagem de vitórias menor (33%).

– O Real Madrid pretende ganhar a Taça dos Campeões Europeus/UEFA Champions League pela 14ª vez, o que seria o dobro de qualquer outra equipa (7, AC Milan). Os blancos ergueram o troféu em cada uma das últimas sete ocasiões em que participaram na final, com a sua última derrota na final frente ao Liverpool em 1981 – um jogo que também foi disputado em Paris graças a um vencedor de Alan Kennedy.

– O Liverpool quer conquistar a Taça dos Campeões Europeus/UEFA Champions League pela sétima vez na sua história – uma vitória em Paris os colocaria empatados com o AC Milan (7), e os deixaria apenas atrás do adversário Real Madrid (13) para o maior número geral. vitórias nas duas competições.

– Liverpool e Real Madrid vão defrontar-se pela terceira vez na final da Taça dos Campeões Europeus/UEFA Champions League, o maior número entre dois clubes na história das duas competições. O Liverpool venceu a primeira final em 1981 (1-0), antes do Real Madrid vencer a equipa de Jürgen Klopp por 3-1 em 2018.

– Este será o nono encontro entre Liverpool e Real Madrid na Taça dos Campeões Europeus/UEFA Champions League – depois de vencer os três primeiros entre 1981 e 2009, os encarnados não venceram nos últimos cinco (1E 4D), incluindo uma derrota na final em 2018.