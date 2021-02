Roma x Udinese: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (14/02)

Abrindo a 22ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo (14), Roma e Udinese se enfrentam às 08h30, no Estádio Olímpico de Roma. Se vencer, equipe da capital italiana assume a terceira posição com quarenta e três pontos. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Roma x Udinese: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 08h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Roma x Udinese

Ao time da Roma, Kumbulla está indisponível depois de sofrer uma leve pancada no treino da última sexta-feira (12), enquanto Fazio e Pastore estão de volta na convocação oficial. Smalling segue afastado por lesão.

Possível Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

O atacante Pereyra é baixa no plantel da Udinese. Ainda assim, é provável que o time seja o mesmo da rodada passada.

Possível Udinese: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen, Walace, De Paul, Arslan, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu,

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Bologna 1 x 1 Benevento

Torino 0 x 0 Genoa

Napoli 1 x 0 Juventus

Spezia x Milan

Sampdoria x Fiorentina – 11h

Cagliari x Atalanta – 11h

Crotone x Sassuolo – 14h

Inter de Milão x Lazio – 16h45

Verona x Parma – Segunda-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe da Roma ocupa neste momento a 5ª posição com quarenta pontos. Se vencer o jogo de hoje, permanece em terceiro lugar com quarenta e três, desbancando a Juventus. Entretanto, precisa torcer também por um tropeço da Lazio. Por fim, enfrenta o enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, o time da Udinese permanece em 12º lugar com vinte e quatro pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou também seis e perdeu nove. Para garantir uma vaga em competições na próxima temporada, precisa continuar com o bom desempenho em campo.