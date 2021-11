Roma x Zorya: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo – 25/11

Pela penúltima rodada da Conference League, as equipes de Roma x Zorya se enfrentam em confronto direto nesta quinta-feira, 25/11, a partir das 17h (horário de Brasília), no grupo C jogando no Estádio Olímpico de Roma. Confira as informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Roma x Zorya: O confronto entre Roma e Zorya terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma , cidade de Roma, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com 7 pontos conquistados, a Roma vai brigar pelo tudo ou nada. Em segundo lugar no grupo, os comandados de José Mourinho precisam da vitória de qualquer maneira para ter a vantagem e, assim, tomar a liderança para chegar até a última rodada como o favorito. Além de vencer, tem que torcer também por tropeços dos rivais.

Enquanto isso, o Zorya vem logo atrás com 6 pontos, ou seja, venceu dois jogos e perdeu outros dois na temporada da competição. Por isso, também vai brigar pela última oportunidade que tem no torneio para garantir a classificação até a última disputa, esperando também derrotas dos adversários nesta quinta.

Escalações de Roma x Zorya:

Sob o comando de José Mourinho, o elenco de Roma promete entrar em campo nesta quinta-feira com todo o gás necessário. Porém, o confronto vai ser equilibrado já que os dois elencos tem bons jogadores e estão bem na competição até o momento.

ROMA: Rui Patrício; Ibañez, Kumbulla, Mancini; Veretout, Karsdorp, El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham

ZORYA: Matsapura; Imerekov, Favorov, Cvek, Snurnistsyn; Khomchenovskyi; Sayyadmanesh, Buletsa, Hromov, Zahedi; Oleksandr

