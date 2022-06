Romênia x Montenegro: onde assistir, horário e escalações (14/06)

Seleções buscam os três pontos nesta terça-feira para alcançar a primeira posição do grupo

Tem mais Liga das Nações hoje. Romênia x Montenegro se enfrentam nesta terça-feira, 13 de junho, pela quarta rodada da competição, onde a bola vai rolar entre as duas seleções a partir das 15h45 (Horário de Brasília). No Estádio Rapid-Giulesti, em Bucareste, descubra onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

O elenco da Romênia vem de vitória em cima da Finlândia, pela terceira rodada da competição, por 1-0, jogando em casa. Mesmo com o resultado positivo os romenos escaparam da lanterna do grupo. Já o Montenegro ficou no empate por 1-1 diante da Bósnia, garantindo-se em terceiro lugar.

Acompanhe o guia completo do jogo de hoje na Liga das Nações.

Onde assistir Romênia x Montenegro hoje:

O jogo entre Romênia x Montenegro hoje vai passar no Canais Globo e Globo Play (Serviço de streaming).

Para a tristeza do torcedor, o confronto na Liga das Nações hoje não será transmitido pela TV. A única possibilidade de curtir os melhores lances do futebol é através do streaming.

Se você possui assinatura em operadoras de TV paga, pode acessar a plataforma dos Canais Globo com o seu login e a senha para ver de graça. Já o Globo Play disponibiliza as imagens, mas sem narração, do embate na quarta rodada.

Os aplicativos estão disponíveis para celular, tablet, computado e na smart TV.

Informações do jogo Romênia e Montenegro hoje:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rapid-Giulesti, em Bucareste, na Romênia

Arbitragem: João Pinheiro

Onde assistir: Canais Globo e Globo Play

Provável escalação da Romênia: Nita; Ratiu, Chiriches, Burca, Bancu; Olaru, Marin, Sorescu, Cicaldau; Popescu, Puscas. Técnico: Eduard Iordănescu

Provável escalação de Montenegro: Petkovic; Vujacic, Sipcic, Tomasevic; Vukotic, Savicevic, Vukcevic, Scekic, Radunovic; Duranovic e Beciraj. Técnico: Radulović

Palpites Romênia x Montenegro

Mesmo com o desempenho aquém nas últimas rodadas, a seleção de Montenegro é a favorita no duelo desta terça-feira, durante a quarta rodada da Liga das Nações.

A Romênia joga em casa, mas não deve ganhar. O elenco não tem baixas para o jogo de hoje, entrando com os titulares completos.

Para a equipe de Montenegro, que detém os melhores números no torneio, o grupo deve mostrar o poder ofensivo para garantir os três pontos.

Últimos jogos de Romênia:

Montenegro 2 x 0 Romênia

Bósnia 1 x 0 Romênia

Romênia 1 x 0 Finlândia

Últimos jogos de Montenegro:

Montenegro 2 x 0 Romênia

Finlândia 2 x 0 Montenegro

Montenegro 1 x 1 Bósnia