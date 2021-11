Rússia x Chipre: onde assistir, horário e escalações do jogo (11/11)

Rússia x Chipre se enfrentam nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 14h (horário de Brasília), pela nona rodada do grupo H nas Eliminatórias na Europa no Estádio São Petersburgo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Rússia x Chipre: onde assistir ao jogo de hoje? A partida entre Rússia e Chipre terá transmissão ao vivo a partir das 14h (Horário de Brasília) da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Petersburgo, cidade de São Petersburgo, na Rússia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Rússia x Chipre

Nenhuma das equipes possui baixas para o confronto desta quinta-feira. Dessa maneira, os russos entram em campo como favoritos para ganhar os três pontos e assumir de vez a lideança do grupo.

Rússia : Safonov; Kudryashov, Dzhikiya, Diveev, Sutormin; Fomin, Barinov, Kuzyaev; Bakaev, Smolov, Miranchuk

: Safonov; Kudryashov, Dzhikiya, Diveev, Sutormin; Fomin, Barinov, Kuzyaev; Bakaev, Smolov, Miranchuk Chipre: Michael; Andreou, Soteriou, Antoniades; Demetriou, Kyriakou, Kastanos, Ioannou; Papoulis, Sotiriou, Loizou

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com 19 pontos, a Rússia se mantém na liderança do grupo H tendo seis vitórias, um empate e somente uma derrota até o momento. Por isso, se ganhar o confronto de hoje, ganha vantagem na posição e fica ainda mais próxima de conquistar a vaga no Mundial de Catar. Além disso, espera um tropeço da Croácia na rodada.

Enquanto isso, o Chipre se mantém na lanterna do grupo com 5 pontos, ou seja, tem uma vitória, dois empates e cinco derrotas. O elenco está fora de disputa até mesmo na repescagem e por isso entra em campo nesta quinta somente para cumprir tabela e, quem sabe, levar a vitória para o seu país para melhorar o saldo.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022