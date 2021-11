Saiba onde assistir ao clássico Milan x Inter de Milão ao vivo hoje (07/11)

O clássico italiano entre Milan e Inter de Milão promete bagunçar a tabela neste domingo, 07/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), na décima segunda rodada do Campeonato Italiano no Giuseppe Meazza. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Milan x Inter de Milão hoje.

Onde assistir ao jogo Milan x Inter de Milão hoje ao vivo? A partida entre Milan e Inter de Milão terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Milan x Inter de Milão

A Inter não possui jogadores machucados em seu plantel, enquanto Stefano Pioli não poderá contar com Castillejo, Maignan, Hernández e Messias, todos lesionados.

Milan : Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessié; Rafael Leão, Díaz, Saelemaekers; Ibrahimovic

: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessié; Rafael Leão, Díaz, Saelemaekers; Ibrahimovic Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Perisic, Çalhanoglu, Brozovic, Barella; Dzeko, Lautaro Martínez

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de perder o título para o seu maior rival na temporada passada por pouquíssimos pontos, o Milan entra em campo neste domingo determinado a dar o troco de qualquer maneira. Em segundo lugar com 31 pontos, pode assumir a ponta se ganhar hoje e o líder tropeçar na rodada.

Enquanto isso, o atual campeão italiano também faz uma boa temporada até o momento em terceiro lugar com 24 pontos, ou seja, sete a menos do que o adversário do confronto. Porém, a Inter vem mostrando um desempenho cada vez melhor no Campeonato Italiano e, por isso, vai travar uma batalha em campo hoje.

