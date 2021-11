Jogo da Itália x Suíça hoje: horário e onde ver as Eliminatórias (12/11)

Disputando a liderança do grupo C, as equipes de Itália e Suíça se enfrentam nesta sexta-feira, 12/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias na Europa no Estádio Olímpico de Roma. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Itália hoje.

Onde assistir o jogo da Itália x Suíça ao vivo hoje? O confronto entre Itália e Suíça terá transmissão ao vivo do TNT, na fechada a partir das 16h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: TNT

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Itália x Suíça

O técnico da Azzura, Roberto Mancini, não poderá contar com Zaniolo, Pellegrini, Immobile, Chiellini e Barella. Já os suíços não terão Zuber, Embolo, Elvedi, Kobel e Fassnacht.

Itália: Donnarumma; Bastoni, Emerson, Bonucci, Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Insigne, Chiesa

Suíça: Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodríguez; Sow, Frei, Zakaria; Shaqiri, Steffen, Gavranovic

Principais informações sobre o jogo de hoj e

A Itália garantiu o terceiro lugar da Liga das Nações em outubro ao vencer a Bélgica. Agora, a seleção concentra toda a sua energia para disputar as Eliminatórias enquanto busca se manter na primeira posição do grupo C para ganhar de forma direta a vaga no Mundia de Catar. Neste momento, tem 14 pontos com quatro vitóris e dois empates.

Enquanto isso, a Suíça vem logo atrás com o mesmo número de pontos dos italianos. Por isso, deve entrar em campo nesta sexta-feira com força total para garantir a liderança e chegar na última rodada preparada para disputar ponto por ponto com os adversários.

