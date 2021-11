Saiba onde assistir ao jogo da Juventus x Fiorentina hoje ao vivo (06/11)

Buscando subir na tabela, Juventus x Fiorentina se enfrentam neste sábado, 06/11, a partir das 14h (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano no Juventus Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Juventus hoje.

Onde assistir ao jogo Juventus x Fiorentina hoje? A partida entre Juventus e Fiorentina terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada a partir das 14h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Juventus x Fiorentina

Allegri não poderá contar com Kean e De Sciglio, confirmou em entrevist coletiva na última sexta-feira.

Já o elenco visitante não terá Pulgar, Dragowski, Kokorin e González, lesionados.

Juventus : Szczesny; Alex Sandro, Danilo, De Ligt, Chiellini; Locatelli, Bernardeschi, McKennie; Chiesa, Dybala, Morata

: Szczesny; Alex Sandro, Danilo, De Ligt, Chiellini; Locatelli, Bernardeschi, McKennie; Chiesa, Dybala, Morata Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara

Principais informações sobre o jogo de hoje

A Juventus venceu o Zenit durante a semana pela Champions e confirmou a participação nas oitavas de final de forma antecipada. Porém, o elenco não vem bem no Campeonato Italiano depois de começar a liga na parte de baixo da tabela. Hoje, aparece em 10ª posição com quinze pontos, tendo quatro vitórias e três empates somente.

Enquanto isso, a Fiorentina conseguiu reverter o desempenho ruim que obteve na temporada passada e, com pequenos passos, vai conquistando o seu espaço na tabela de classificação cada vez mais. Em 7º com dezoito pontos, já venceu seis jogos, tendo a chance de terminar o sábado entre os quatro pirmeiro se ganhar o jogo de hoje.

+ Confira os indicados ao prêmio Bola de Ouro