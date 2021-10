Saiba onde assistir ao jogo da Lazio x Fiorentina ao vivo e horário – 27/10

A bola rola nesta quarta-feira, 27/10, entre as equipes da Lazio x Fiorentina a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano no Estádio Olímpico de Roma. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir ao vivo o jogo da Lazio x Fiorentina? O confronto entre Lazio e Fiorentina terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Lazio x Fiorentina

A equipe da Lazio tem como desfalque para o jogo desta quarta-feira Zaccagni. Do outro lado, a Fiorentina não pode contar com González, Pulgar e Dragowski.

Lazio : Pepe Reina; Hysaj, Radu, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Immobile, Pedro, Felipe Anderson

: Pepe Reina; Hysaj, Radu, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Immobile, Pedro, Felipe Anderson Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martínez, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejón, Vlahovic, Saponara

Principais informações sobre o jogo de hoj e

A Lazio vem de uma derrota dolorida de 4 a 1 para o Verona. Na temporada passada, o elenco teve uma boa campanha e conseguiu a vaga na Liga Europa deste ano. Agora, espera repetir a fórmula do sucesso para chegar ao topo da classificação, estando na 8ª posição com 14 pontos.

Enquanto isso, a Fiorentina se mantém uma posição acima, 7º lugar com 15 pontos. Na última rodada venceu o Cagliari por 3 a 0 jogando em seu estádio e, principalmente, contando com a força de sua torcida. Agora, busca a segunda vitória seguida no campeonato para diminuir a diferença que tem com os primeiros colocados.

