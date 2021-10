Saiba onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund x Colônia hoje (30/10)

Tentando alcançar a liderança, o Borussia Dortmund recebe o Colônia neste sábado, 30/10, a partir das 10h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Alemão no Signal Iduna Park. Confira todas as informações e onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund hoje.

Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund x Colônia hoje? O confronto entre Borussia Dortmund e Colônia não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Colônia

O técnico Marco Rose está sem Haaland, seu principal jogador de ataque, além de Can, Dahoud, Guerreiro, Morey, Reyna, Schmelzer e Schulz.

Já os visitantes não poderão contar com Jannes Horn e Skhiri.

Borussia Dortmund: Kobel; Pongracic, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Hazard; Brandt, Reus; Malen

Kobel; Pongracic, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Hazard; Brandt, Reus; Malen Colônia: Horn; Schmitz, Kilian, Czichos, Hector; Ljubicic, Özcan, Duda, Kainz; Uth, Modeste

+ Quantos filhos Cristiano Ronaldo tem?

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

O Borussia Dortmund venceu o Ingolstadt durante a semana e carimbou o passaporte para a terceira fase da Copa da Alemanha. Com o resultado positivo, o elenco de Marco Rose volta a jogar neste sábado em busca da vitória para seguir vivo na briga pela liderança do Campeonato Alemão. Em segundo, contabiliza 21 pontos, um a menos que o Bayern.

Enquanto isso, o time do Colônia está em 9º com 13 pontos. Depois de escapar do rebaixamento na última temporada, o elenco busca a redenção para se manter na elite e, quem sabe assim, terminar o ano na parte de cima da tabela com uma vaga em torneios internacionais. Na semana, também avançou na Copa da Alemanha.