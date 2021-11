Saiba onde assistir ao jogo do Celta de Vigo x Barcelona hoje (06/11)

Celta de Vigo x Barcelona entram em campo neste sábado, 06/11, às 12h15 (horário de Brasília), para disputar a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol no Estádio de Balaídos. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje.

Onde assistir ao jogo do Celta de Vigo x Barcelona hoje? A partida entre Celta de Vigo e Barcelona terá transmissão ao vivo a partir das 12h15 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Balaídos, cidade de Vigo, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Celta de Vigo x Barcelona

Eduardo Coudet, técnico do Celta, não poderá contar com Brais Méndez, suspenso. Já o elenco da Catalunha, sem técnico, permanecerá sem Sérgio Aguero, Dembélé, Dest, o goleiro Neto, Gerard Piqué, Braithwaite, Pedri e Sergi Roberto.

Celta de Vigo: Dituro; Galan, Murillo, Araújo, Vázquez; Tapia, Fran Béltran, Nolito, Denis Suárez; Santi Mina, Aspas

Dituro; Galan, Murillo, Araújo, Vázquez; Tapia, Fran Béltran, Nolito, Denis Suárez; Santi Mina, Aspas Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Eric García, Alba; Busquets, De Jong, Gaví; Ansu Fati, Memphis Depay, Coutinho

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na última rodada, o Celta de Vigo ficou no empate diante do Rayo Vallecano. Agora, entra em campo neste sábado precisando vencer o confronto de qualquer maneira se quiser se afastar da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição com onze pontos. Entretanto, o elenco espera contar com a força da torcida para empurrar os jogadores.

Enquanto isso, o Barcelona faz um péssimo início de temporada. Depois de perder Lionel Messi para o PSG, o time da Catalunha ainda não conseguiu se firmar no Campeonato Espanhol e, na 9ª posição com dezesseis pontos, acumula quatro vitórias e quatro empates. No entanto, com Xavi Hernandez sendo o novo técnico, espera se recuperar.

