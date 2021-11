Saiba onde assistir ao jogo do Empoli x Genoa ao vivo e horário (05/11)

Buscando subir na tabela, Empoli x Genoa se enfrentam nesta sexta-feira, 05/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano no Stadio Carlo Castellani. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Empoli x Genoa hoje? O confronto entre Empoli e Genoa terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 05 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Carlo Castellani, cidade de Empoli, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Empoli x Genoa

O elenco da casa não poderá contar com Di Francesco, Romagnoli e Stojanovic, enquanto os visitantes não terão Fares, Vanheusden, Hernani, Ghiglione, Destro, Cassata, Bani e Maksimovic.

Empoli : Vicario; Marchizza, Viti, Tonelli, Stojanovic; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Di Francesco

: Vicario; Marchizza, Viti, Tonelli, Stojanovic; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Di Francesco Genoa: Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vásquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Galdames, Destro, Pandev

Principais informações sobre o jogo de hoje

Recém-promovido da segunda divisão, o Empoli venceu o Sassuolo na última rodada do Campeonato Italiano, garantindo a 11ª posição com quinze pontos até aqui. Enquanto busca a permanência na elite, o elenco trava a batalha para alcançar a parte de cima da tabela e quem sabe assim herdar uma vaga em torneios internacionais.

Enquanto isso, o Genoa enfrenta o fantasma do rebaixamento assim como o fez no ano passado. Em 17ª posição com oito pontos, o elenco precisa da vitória no confronto desta sexta-feira seja como for já que, com o resultado positivo em seu favor, garante-se em duas posições acima e se despede da degola.

