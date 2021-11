Saiba onde assistir ao jogo Roma x Bodo/Glimt hoje ao vivo (04/11)

Disputando a liderança do grupo C, Roma x Bodo/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira, 04/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Conference League no Estádio Olímpico de Roma. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Roma hoje.

Onde assistir ao jogo do Bodo/Glimt x Roma hoje ao vivo? O confronto entre Bodo/Glimt e Roma terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida a partir das 17h (horário de Brasília).

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Bodo/Glimt x Roma

No jogo anterior, o Bodo venceu os italianos com seis gols. Dessa maneira, entram em campo como favoritos mas tudo pode mudar até o apito final na partida, desta vez na Itália.

Roma: Rui Patrício; Calafiori, Ibañez, Reynolds, Kumbulla; Darboe, Diawara; El Shaarawy, Villar, Pérez, Mayoral

Bodo/Glimt: Khaikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Konradsen, Berg, Brunstad; Botheim, Solbakken, Pellegrino

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de golear a Roma na rodada passada, o Glimt entra em campo nesta quinta-feira completamente confiante para garantir o resultado em seu favor e, dessa maneira, ocupar a liderança do grupo C na competição. Porém, jogando fora de casa, pode ter problemas ao esbarrar no forte canto da torcida adversária.

Enquanto isso, a Roma busca se recuperar da goleada do último jogo conquistando os três pontos nesta quinta-feira e, consequentemente, assumindo a primeira posição do grupo com vantagem diante dos adversários na temporada. Esta é a primeira edição do torneio e para estrear, os italianos buscam a taça seja como for.

