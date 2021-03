Saiba onde assistir aos jogo da 2ª rodada do Paulistão, de hoje (3/2)

O Campeonato Paulista iniciou sua segunda rodada nesta terça-feira (2), no confronto entre Mirassol e Novorizontino. No entanto, nesta quarta (3), mais quatro jogos dão sequência à rodada, incluindo as partidas de São Paulo, Santos e o dérbi entre Corinthians x Palmeiras. Ademais, saiba onde assistir os jogos do Paulistão, de hoje (3).

Inter de Limeira x São Paulo – 17h – Paulistão hoje

Após empatar contra o Botafogo na estreia do novo treinador, Hernan Crespo, o São Paulo retorna a campo já nesta quarta (3), contra a Inter de Limeira. A partida ocorre no Estádio Major Levy Sobrinho, às 17h. O horário diferente do habitual para os jogos do meio de semana, deve-se às regras contra a Covid-19, no Estado de São Paulo, que na maioria dos municípios adotou o toque de recolher.

Onde assistir Inter de Limeira x São Paulo: o confronto entre os clubes pela segunda rodada do Paulistão, de hoje (3), não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo ao vivo, mas no pay-per-view.

Provável escalação da Inter de Limeira: Rafael Pin; Córdoba, Kelven, Vinícius, Bruno; Deivid, Thiaguinho, Pedro do Rio, Rondinelly; Roger e Lucas Batatinha.

Provável escalação da Inter de Limeira: Rafael Pin; Córdoba, Kelven, Vinícius, Bruno; Deivid, Thiaguinho, Pedro do Rio, Rondinelly; Roger e Lucas Batatinha.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpe; Igor Vinicius, Arboleda, Bruno Alves, Léo Pelé, Reinaldo; Igor Gomes, Daniel Alves, Gabriel Sara (Tche Tche); Luciano e Pablo;

Santos x Ferroviária – 17h

Assim como o Tricolor, o Santos estreou com empate na primeira rodada do Estadual. No entanto, a equipe tem a chance de se recuperar, dessa vez jogando em casa, na Vila Belmiro. O Peixe recebe a Ferroviária, nesta quarta (3), também às 17h, mas na estreia do treinador Ariel Hólan.

Onde assistir Santos x Inter de Limeira: a partida não terá transmissão da tv aberta. Por isso, o torcedor que quiser acompanhar o confronto terá que assistir no Premiere.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Sandro, Kaiky, Alex, Wagner Leonardo; Ângelo Gabriel, Vinícius, Kevin, Arthur Gomes, Gabriel Pirani; Jean Mota;

Provável escalação do Santos: Vladimir; Sandro, Kaiky, Alex, Wagner Leonardo; Ângelo Gabriel, Vinícius, Kevin, Arthur Gomes, Gabriel Pirani; Jean Mota;

Provável escalação da Ferroviária: Saulo; David Samuel, Matheus, Alexandre, Arthur Henrique; Anderson, Vinícius, Higor, Felipe Marques; Renato Cajá e Bruno Mezenga.

São Caetano x RB Bragantino – 19h

Logo depois de empatar com o Corinthians na primeira rodada, o RB Bragantino retorna campo nesta quarta (3), para enfrentar o São Caetano. O Azulão ainda não jogou nesta temporada, isso porque enfrentaria o Palmeiras na rodada inaugural, mas o jogo foi postergado por conta da participação do Verdão na final da Copa do Brasil. São Caetano x RB Bragantino se enfrentam às 19h, no Estádio Anacleto Campanella.

Onde assistir São Caetano x RB Bragantino: o confronto não terá transmissão da tv aberta, mas o torcedor terá duas opções para acompanhar o jogo. Pelo Premiere, mas no pay-per-view, e pelo SporTV.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Ricardo Ryller, Raul e Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Ricardo Ryller, Raul e Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo.

Provável escalação do São Caetano:

Corinthians x Palmeiras – 19h – Paulistão hoje

O dérbi paulista será o primeiro clássico do Estadual de 2021. Enquanto o Timão busca sua primeira vitória na temporada, após empatar com o RB Bragantino na primeira rodada, o Verdão faz sua estreia na competição, após jogar o primeiro duelo da final da Copa do Brasil, no final de semana. O clássico será na Neo Química Arena, às 19h.

Onde assistir Corinthians x Palmeiras: o clássico não terá transmissão da tv aberta, e assim como os demais jogos, pode ser acompanhado pelo Premiere, no pay-per-view.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Jemerson, Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Cazares; Mateus Vital, Gustavo Silva e Jô;

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Jemerson, Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Cazares; Mateus Vital, Gustavo Silva e Jô;

Provável escalação do Palmeiras: Vinícius Silvestre; Gabriel Menino, Luan, Renan, Victor Luis; Danilo, Lucas Esteves, Gustavo Scarpa, Lucas Lima; Breno Lopes e Willian Bigode;

Quais os grupos do Campeonato Paulista 2021?

A: Corinthians, Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André

B: São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta e São Bento

C: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ituano e Novorizontino

D: Santos, Guarani, Mirassol e São Caetano

