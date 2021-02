Saiba onde assistir aos jogos do Paulistão de hoje, domingo (28/2)

Considerado um dos principais estaduais do país, o Campeonato Paulista começou neste sábado (27), com duas partidas válidas pela então primeira rodada: São Bento x Mirassol e Novorizontino x Ponte Preta. No entanto, mais quatro jogos do Paulistão estão programados para hoje (28), incluindo as partidas de Santos, São Paulo e Corinthians.

+ Campeonato Paulista 2021: onde assistir, premiação e regulamento

RB Bragantino x Corinthians – 18h – Paulistão hoje

Logo depois de encerrar suas participações no Campeonato Brasileiro, RB Bragantino e Corinthians se enfrentam na estreia do Campeonato Paulista. As equipes jogam no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h, em busca então de começarem o estadual, com o pé direito.

Onde assistir RB Bragantino x Corinthians: a partida do Paulistão de hoje não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, a partir das 18h, no pay-per-view.

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Léo Ortiz, Edimar; Ricardo Ryller, Raul, Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Roni), Ramiro (Cantillo) e Cazares; Otero (Mateus Vital), Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito) e Léo Natel (Jô).

Domingo é dia do Corinthians estrear no @Paulistao 2021 contra o Red Bull Bragantino! 🏆 Bora relembrar como foi nosso encontro com a equipe de Bragança Paulista pela fase decisiva do Estadual em 2020?! 📹 Corinthians TV#VaiCorinthians pic.twitter.com/PuhjSy0pyi — Corinthians (@Corinthians) February 27, 2021

Ferroviária x Inter de Limeira – 19h

As equipes da Ferroviária e Inter de Limeira fazem então sua estreia no Paulistão, hoje (28), em confronto no Estádio Brinco de Ouro, a partir das 19h.

Onde assistir Ferroviária x Inter de Limeira: a partida do Paulistão de hoje não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, a partir das 19h, no pay-per-view. Mas, o SporTV também transmite o confronto na tv fechada.

Provável escalação da Ferroviária: Saulo, Lucas Mendes, Didi, Xandão e Igor Fernandes; Dudu Vieira, Vinicius Zanocelo e Renato Cajá; Felipe Marques, Hygor (Everton) e Bruno Mezenga.

Provável escalação da Inter de Limeira: Rafael Pin; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Léo e Rafael Santos; Deivid, Ferrugem e Rondinelly; Lucas Batatinha, Tcharlles e Roger.

São Paulo x Botafogo – 19h – Paulistão hoje

Logo depois de garantir sua vaga direta na Copa Libertadores da América, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista. Na primeira rodada, o Tricolor recebe o Botafogo, neste domingo (28), mas às 19h, no Morumbi.

Onde assistir São Paulo x Botafogo: a partida do Paulistão de hoje não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, a partir das 19h, no pay-per-view.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo.

Provável escalação Botafogo-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Matheus Santos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt, Emerson e Renatinho; Kaio Magno e Rafael Marques.

Santo André x Santos – 19h

O Santos estreia no Campeonato Paulista neste domingo (28), mas jogando fora de casa. Reeditando então a final da competição de 2010, o Peixe enfrenta o Santo André, no Estádio do Canindé.

Amanhã o Peixe estreia no Paulistão 2021 e será contra um velho conhecido de uma conquista inesquecível. VAMOS, SANTOS! 💪⚪⚫ pic.twitter.com/9XHoe9B6mO — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 27, 2021

Provável escalação do Santo André: Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, Pedro Vitor e Giovanni Palmieri; Paulo Roberto, Marino e Gegê; Fernandinho, Minho e Ramon.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Fernando, Wellington Tim, Alex e Wagner Palha; Vinicius Balieiro, Ivonei e Jean Mota; Arthur Gomes, Ângelo e Bruno Marques.

Quais os grupos do Campeonato Paulista 2021?

A: Corinthians, Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André

B: São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta e São Bento

C: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ituano e Novorizontino

D: Santos, Guarani, Mirassol e São Caetano