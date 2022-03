Saiba onde assistir Bahia x Vitória da Conquista ao vivo na TV (16/03)

Bahia e Vitória da Conquista se enfrentam nesta quarta-feira, pela última rodada do Campeonato Baiano. Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o jogo está programado para começar às 19h15. Dessa maneira, saiba onde assistir Bahia x Vitória da Conquista de graça e ao vivo.

O elenco do Bahia luta para conquistar uma vaga na semifinal do Baiano, enquanto o Vitória tem que ganhar para escapar do rebaixamento até a segunda divisão.

Onde assistir Bahia x Vitória da Conquista?

A partida entre Bahia e Vitória da Conquista tem transmissão ao vivo do canal TV Educativa Bahia, de graça para todo o estado, às 19h15 (Horário de Brasília)

Entretanto, você também pode assistir através do canal no Youtube da emissora no computador, tablet ou smartphones.

Como estão as equipes na temporada?

O Bahia aparece em sexto lugar com 9 pontos, ou seja, contabiliza duas vitórias, três empates e também três derrotas em toda a competição baiana. Por isso, entra em campo nesta quarta-feira pela última rodada da temporada buscando o resultado de qualquer modo para se classificar até a semifinal.

Enquanto isso, o Vitória da Conquista tem outros planos em mente. O visitante tem que garantir os três pontos no confronto desta quarta-feira para escapar do rebaixamento de maneira completa, ou seja, carimbar o seu passaporte para a elite do futebol baiano também no próximo ano. Por fim, o grupo torce por tropeços do Unirb e Juazeirense.

Veja também: Copa do Brasil 2022: valores da premiação na primeira fase

Possíveis escalações de Bahia x Vitória da Conquista

O goleiro Danilo Fernandes segue sem jogar após o acidente envolvendo o ônibus do Bahia.

Provável Bahia: Matheus Teixeira; Ignácio, Douglas, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca, Daniel; Raí Nascimento, Rodallega, Marco Antônio

Já o Vitória não possui novos desfalques.

Provável Vitória da Conquista: Nilton; Zeca, Maílson, Tiago, Marcelinho; Rodrigo, Matheus, Darlan; Rafael, Jeorge, Rubinho

Jogos do Campeonato Baiano hoje

A última rodada do Campeonato Baiano apresenta cinco jogos nesta quarta-feira, onde todos acontecem no mesmo horário.