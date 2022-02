Saiba onde assistir Campinense x CRB na Copa do Nordeste hoje – 09/02

Fechando a terceira rodada da Copa do Nordeste, o duelo entre Campinense x CRB promete bagunçar a fase de grupos nesta quarta-feira, 09/02, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio Amigão. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo do Campinense x CRB hoje.

Onde assistir Campinense x CRB hoje

O Nordeste FC (Pay-per-view) vai transmitir o jogo entre Campinense e CRB nesta quarta-feira pela Copa do Nordeste ao vivo para todos os estados do Brasil a partir das sete e meia da noite.

Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.nordestefc.com.br) e assistir pela TV, computador ou aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$23,90 mensal ou R$59,90 por todos os jogos da temporada.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos

TV: Sem transmissão

Online: Nordeste FC

Escalação do Campinense e CRB hoje

Campinense – Vindo de vitória pelo fim de semana no Campeonato Paraíbano, o Campinense volta aos gramados da Copa do Nordeste para buscar os primeiros três pontos na competição na temporada. Pelo grupo A, aparece em sétima posição com 1 ponto apenas.

CRB – O time do CRB, por outro lado, vem de derrota no clássico alagoano e, por isso, pretende dar a volta por cima na Copa do Nordeste jogando nesta quarta. Pelo grupo B, está em quinto lugar com 3 pontos, isto é, coleciona uma vitória apenas já que tem jogos atrasados.

Campinense: Mauro Iguatu; Felipinho, Michel Bennech, Cleiton, Filipe Ramon; Rafinha Silva, Serginho Paulista, Juninho; Matheus Regis, Olávio, Juninho Potiguar

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan, Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick, Diego Torres, Bryan; Anselmo Ramon, Vico

Classificação da Copa do Nordeste

Dezesseis equipes disputam a primeira fase em pontos corridos por oito rodadas. Depois, os quatro primeiros colocados avançam para a fase seguinte em formato eliminatório.

GRUPO A:

1 Fortaleza – 7 pontos

2 CSA – 6 pontos

3 Sport – 6 pontos

4 Atlético-BA – 4 pontos

5 Sampaio Corrêa – 3 pontos

6 Globo – 2 pontos

7 Campinense – 1 ponto

8 Sergipe – 0 ponto

GRUPO B:

1 Altos – 4 pontos

2 Ceará – 4 pontos

3 Náutico – 4 pontos

4 Bahia – 3 pontos

5 CRB – 3 pontos

6 Sousa – 3 pontos

7 Botafogo-PB – 1 ponto

8 Floresta – 1 ponto

